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ALANYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

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Örnek No:55*

T.C.
ALANYA
2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/18 SATIŞ
 
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/18 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, YAYLALI Mahalle/Köy, SÖYLEMEZLİ Mevkii, 120 Ada, 12 Parsel, Satışa Konu Ant ...
Adresi : Satışa Konu Antalya İli, Alanya İlçesi, Yaylalı Mahallesi, Söylemezli Mevkii, 120 Ada 12 Parsel Sayılı Taşınmaz Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 566,92 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 2.551.140,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Afete Maruz Bölge (Yapı ve İkamete Yasaklanmış Afet Bölgesi) 100 m2 alan
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2025 - 10:16
Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2025 - 10:16
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2025 - 10:16
Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2025 - 10:16

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, YAYLALI Mahalle/Köy, HÜSEYİNKEHYALAR Mevkii, 132 Ada, 13 Parsel, Satışa Kon ...
Adresi : Satışa Konu Antalya İli, Alanya İlçesi, Yaylalı Mahallesi, Hüseyinkehyalar Mevkii, 132 Ada 13 Parsel Sayılı Taşınmaz Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 966,53 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 4.832.650,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2025 - 12:01
Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2025 - 12:01
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2025 - 12:01
Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2025 - 12:01

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, YAYLALI Mahalle/Köy, HASIRLIK Mevkii, 129 Ada, 21 Parsel, Satışa Konu Antal ...
Adresi : Satışa Konu Antalya İli, Alanya İlçesi, Yaylalı Mahallesi, Hasırlık Mevkii, 129 Ada 21 Parsel Sayılı Taşınmaz Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 1.666,92 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 7.084.410,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2025 - 14:36
Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2025 - 14:36
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2025 - 14:36
Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2025 - 14:36

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, YAYLALI Mahalle/Köy, HÜSEYİNKEHYALAR Mevkii, 133 Ada, 49 Parsel, Satışa Kon ...
Adresi : Satışa Konu Antalya İli, Alanya İlçesi, Yaylalı Mahallesi, Hüseyinkehyalar Mevkii, 133 Ada 49 Parsel Sayılı Taşınmaz Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 4.898,22 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 20.570.030,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2025 - 10:18
Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2025 - 10:18
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2025 - 10:18
Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2025 - 10:18

5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, YAYLALI Mahalle/Köy, HÜSEYİNKEHYALAR Mevkii, 132 Ada, 11 Parsel, Satışa Kon ...
Adresi : Satışa Konu Antalya İli, Alanya İlçesi, Yaylalı Mahallesi, Hüseyinkehyalar Mevkii, 132 Ada 11 Parsel Sayılı Taşınmaz Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 1.107,08 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 5.535.400,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2025 - 13:34
Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2025 - 13:34
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2025 - 13:34
Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2025 - 13:34

6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, YAYLALI Mahalle/Köy, HASIRLIK Mevkii, 129 Ada, 7 Parsel, Satışa konu Antaly ...
Adresi : Satışa Konu Antalya İli, Alanya İlçesi, Yaylalı Mahallesi, Hasırlık Mevkii, 129 Ada 7 Parsel Sayılı Taşınmaz Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 4.091,98 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 16.367.920,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2025 - 14:59
Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2025 - 14:59
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2025 - 14:59
Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2025 - 14:59

7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, YAYLALI Mahalle/Köy, HASIRLIK Mevkii, 128 Ada, 6 Parsel, Satışa konu Antaly ...
Adresi : Satışa Konu Antalya İli, Alanya İlçesi, Yaylalı Mahallesi, Hasırlık Mevkii 128 Ada 6 Parsel Sayılı Taşınmaz Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 1.889,32 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 8.029.610,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 10:07
Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2025 - 10:07
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2025 - 10:07
Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2025 - 10:07

8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, YAYLALI Mahalle/Köy, Karakoyak Mevkii Mevkii, 164 Ada, 22 Parsel, Kıymet ta ...
Adresi : Alanya İlçesi Yaylalı Mah. Karakoyak Mevkii 164 Ada 22 Parsel Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 1.686,61 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 263.158,45 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 12:03
Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2025 - 12:03
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2025 - 12:03
Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2025 - 12:03

9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, YAYLALI Mahalle/Köy, Hasırlık Mevkii, 101 Ada, 19 Parsel, Satışa konu taşın ...
Adresi : Satışa Konu Taşınmaz Antalya İli Alanya İlçesi Hasırlık Mevkii 101 Ada 19 Parsel Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 749,42 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 3.747.100,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 14:51
Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2025 - 14:51
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2025 - 14:51
Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2025 - 14:51

10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, YAYLALI Mahalle/Köy, SÖYLEMEZLİ Mevkii, 101 Ada, 124 Parsel, Satışa konu Ta ...
Adresi : Satışa Konu Taşınmaz Antalya İli, Alanya İlçesi, Yaylalı Mahallesi, Söylemezli Mevkii, 101 Ada 124 Parsel Sayılı Taşınmaz Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 2.220,37 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 9.436.573,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/09/2025 - 10:04
Bitiş Tarih ve Saati : 03/10/2025 - 10:04
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2025 - 10:04
Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2025 - 10:04

11 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, YAYLALI Mahalle/Köy, Çamtepe Mevkii, 166 Ada, 8 Parsel, Satışa konu Antalya ...
Adresi : Antalya İli Alanya İlçesi Çamtepe Mevki 166 Ada 8 Parsel Nolu Taşınmaz Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 2.248,17 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 337.225,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/09/2025 - 12:01
Bitiş Tarih ve Saati : 03/10/2025 - 12:01
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2025 - 12:01
Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2025 - 12:01

12 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, YAYLALI Mahalle/Köy, HASIRLIK Mevkii, 126 Ada, 2 Parsel, Satışa konu taşınm ...
Adresi : Satışa Konu Taşınmaz Antalya İli, Alanya İlçesi, Yaylalı Mahallesi, Hasırlık Mevkii 126 Ada 2 Parsel Sayılı Taşınmaz Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 637,79 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 3.188.950,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/09/2025 - 14:23
Bitiş Tarih ve Saati : 03/10/2025 - 14:23
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2025 - 14:23
Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2025 - 14:23

24/07/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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