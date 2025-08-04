ALANYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
ALANYA
2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/18 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/18 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, YAYLALI Mahalle/Köy, SÖYLEMEZLİ Mevkii, 120 Ada, 12 Parsel, Satışa Konu Ant ...
Adresi : Satışa Konu Antalya İli, Alanya İlçesi, Yaylalı Mahallesi, Söylemezli Mevkii, 120 Ada 12 Parsel Sayılı Taşınmaz Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 566,92 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 2.551.140,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Afete Maruz Bölge (Yapı ve İkamete Yasaklanmış Afet Bölgesi) 100 m2 alan
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2025 - 10:16
Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2025 - 10:16
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2025 - 10:16
Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2025 - 10:16
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, YAYLALI Mahalle/Köy, HÜSEYİNKEHYALAR Mevkii, 132 Ada, 13 Parsel, Satışa Kon ...
Adresi : Satışa Konu Antalya İli, Alanya İlçesi, Yaylalı Mahallesi, Hüseyinkehyalar Mevkii, 132 Ada 13 Parsel Sayılı Taşınmaz Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 966,53 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 4.832.650,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2025 - 12:01
Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2025 - 12:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2025 - 12:01
Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2025 - 12:01
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, YAYLALI Mahalle/Köy, HASIRLIK Mevkii, 129 Ada, 21 Parsel, Satışa Konu Antal ...
Adresi : Satışa Konu Antalya İli, Alanya İlçesi, Yaylalı Mahallesi, Hasırlık Mevkii, 129 Ada 21 Parsel Sayılı Taşınmaz Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 1.666,92 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 7.084.410,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2025 - 14:36
Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2025 - 14:36
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2025 - 14:36
Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2025 - 14:36
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, YAYLALI Mahalle/Köy, HÜSEYİNKEHYALAR Mevkii, 133 Ada, 49 Parsel, Satışa Kon ...
Adresi : Satışa Konu Antalya İli, Alanya İlçesi, Yaylalı Mahallesi, Hüseyinkehyalar Mevkii, 133 Ada 49 Parsel Sayılı Taşınmaz Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 4.898,22 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 20.570.030,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2025 - 10:18
Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2025 - 10:18
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2025 - 10:18
Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2025 - 10:18
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, YAYLALI Mahalle/Köy, HÜSEYİNKEHYALAR Mevkii, 132 Ada, 11 Parsel, Satışa Kon ...
Adresi : Satışa Konu Antalya İli, Alanya İlçesi, Yaylalı Mahallesi, Hüseyinkehyalar Mevkii, 132 Ada 11 Parsel Sayılı Taşınmaz Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 1.107,08 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 5.535.400,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2025 - 13:34
Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2025 - 13:34
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2025 - 13:34
Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2025 - 13:34
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, YAYLALI Mahalle/Köy, HASIRLIK Mevkii, 129 Ada, 7 Parsel, Satışa konu Antaly ...
Adresi : Satışa Konu Antalya İli, Alanya İlçesi, Yaylalı Mahallesi, Hasırlık Mevkii, 129 Ada 7 Parsel Sayılı Taşınmaz Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 4.091,98 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 16.367.920,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2025 - 14:59
Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2025 - 14:59
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2025 - 14:59
Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2025 - 14:59
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, YAYLALI Mahalle/Köy, HASIRLIK Mevkii, 128 Ada, 6 Parsel, Satışa konu Antaly ...
Adresi : Satışa Konu Antalya İli, Alanya İlçesi, Yaylalı Mahallesi, Hasırlık Mevkii 128 Ada 6 Parsel Sayılı Taşınmaz Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 1.889,32 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 8.029.610,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 10:07
Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2025 - 10:07
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2025 - 10:07
Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2025 - 10:07
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, YAYLALI Mahalle/Köy, Karakoyak Mevkii Mevkii, 164 Ada, 22 Parsel, Kıymet ta ...
Adresi : Alanya İlçesi Yaylalı Mah. Karakoyak Mevkii 164 Ada 22 Parsel Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 1.686,61 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 263.158,45 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 12:03
Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2025 - 12:03
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2025 - 12:03
Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2025 - 12:03
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, YAYLALI Mahalle/Köy, Hasırlık Mevkii, 101 Ada, 19 Parsel, Satışa konu taşın ...
Adresi : Satışa Konu Taşınmaz Antalya İli Alanya İlçesi Hasırlık Mevkii 101 Ada 19 Parsel Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 749,42 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 3.747.100,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 14:51
Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2025 - 14:51
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2025 - 14:51
Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2025 - 14:51
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, YAYLALI Mahalle/Köy, SÖYLEMEZLİ Mevkii, 101 Ada, 124 Parsel, Satışa konu Ta ...
Adresi : Satışa Konu Taşınmaz Antalya İli, Alanya İlçesi, Yaylalı Mahallesi, Söylemezli Mevkii, 101 Ada 124 Parsel Sayılı Taşınmaz Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 2.220,37 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 9.436.573,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/09/2025 - 10:04
Bitiş Tarih ve Saati : 03/10/2025 - 10:04
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2025 - 10:04
Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2025 - 10:04
11 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, YAYLALI Mahalle/Köy, Çamtepe Mevkii, 166 Ada, 8 Parsel, Satışa konu Antalya ...
Adresi : Antalya İli Alanya İlçesi Çamtepe Mevki 166 Ada 8 Parsel Nolu Taşınmaz Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 2.248,17 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 337.225,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/09/2025 - 12:01
Bitiş Tarih ve Saati : 03/10/2025 - 12:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2025 - 12:01
Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2025 - 12:01
12 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, YAYLALI Mahalle/Köy, HASIRLIK Mevkii, 126 Ada, 2 Parsel, Satışa konu taşınm ...
Adresi : Satışa Konu Taşınmaz Antalya İli, Alanya İlçesi, Yaylalı Mahallesi, Hasırlık Mevkii 126 Ada 2 Parsel Sayılı Taşınmaz Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 637,79 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 3.188.950,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/09/2025 - 14:23
Bitiş Tarih ve Saati : 03/10/2025 - 14:23
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2025 - 14:23
Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2025 - 14:23
24/07/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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