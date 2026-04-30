Örnek No:55*

T.C.

ALANYA

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/15 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/15 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa Konu Taşınmaz Antalya İli Alanya İlçesi Güzelbağ Fatih Mahallesi 145 Ada 96 Parsel Sayılı Taşınmaz Olup; Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 477 m2

Kıymeti : 954.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 10:19

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 10:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 10:19

Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 10:19

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa Konu Taşınmaz Antalya İli Alanya İlçesi Güzelbağ Fatih Mahallesi 145 Ada 102 Parsel Sayılı Taşınmaz Olup; Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 233,71 m2

Kıymeti : 584.275,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 12:29

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 12:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 12:29

Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 12:29

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa Konu Taşınmaz Antalya İli Alanya İlçesi Güzelbağ Zafer Mahallesi 169 Ada 156 Parsel Sayılı Taşınmaz Olup; Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 3.701,48 m2

Kıymeti : 1.295.518,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 14:51

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 14:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 14:51

Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 14:51

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa Konu Taşınmaz Antalya İli Alanya İlçesi Güzelbağ Fatih Mahallesi 105 Ada 178 Parsel Sayılı Taşınmaz Olup; Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 9.980,83 m2

Kıymeti : 4.990.415,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 10:12

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 10:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 10:12

Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 10:12

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa Konu Taşınmaz Antalya İli Alanya İlçesi Güzelbağ Fatih Mahallesi 145 Ada 98 Parsel Sayılı Taşınmaz Olup; Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 369,75 m2

Kıymeti : 831.938,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 13:34

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 13:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 13:34

Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 13:34

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa Konu Taşınmaz Antalya İli Alanya İlçesi Güzelbağ Zafer Mahallesi 175 Ada 33 Parsel Sayılı Taşınmaz Olup; Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 8.807,27 m2

Kıymeti : 2.201.817,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 10:07

Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 10:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:07

Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:07

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa Konu Taşınmaz Antalya İli Alanya İlçesi Güzelbağ Zafer Mahallesi 243 Ada 2 Parsel Sayılı Taşınmaz Olup; Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 106,18 m2

Kıymeti : 424.720,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 12:17

Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 12:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 12:17

Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 12:17

26/03/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

