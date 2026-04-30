ALANYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2024/15 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/15 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa Konu Taşınmaz Antalya İli Alanya İlçesi Güzelbağ Fatih Mahallesi 145 Ada 96 Parsel Sayılı Taşınmaz Olup; Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 477 m2
Kıymeti : 954.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 10:19
Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 10:19
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 10:19
Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 10:19
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa Konu Taşınmaz Antalya İli Alanya İlçesi Güzelbağ Fatih Mahallesi 145 Ada 102 Parsel Sayılı Taşınmaz Olup; Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 233,71 m2
Kıymeti : 584.275,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 12:29
Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 12:29
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 12:29
Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 12:29
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa Konu Taşınmaz Antalya İli Alanya İlçesi Güzelbağ Zafer Mahallesi 169 Ada 156 Parsel Sayılı Taşınmaz Olup; Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 3.701,48 m2
Kıymeti : 1.295.518,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 14:51
Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 14:51
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 14:51
Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 14:51
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa Konu Taşınmaz Antalya İli Alanya İlçesi Güzelbağ Fatih Mahallesi 105 Ada 178 Parsel Sayılı Taşınmaz Olup; Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 9.980,83 m2
Kıymeti : 4.990.415,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 10:12
Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 10:12
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 10:12
Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 10:12
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa Konu Taşınmaz Antalya İli Alanya İlçesi Güzelbağ Fatih Mahallesi 145 Ada 98 Parsel Sayılı Taşınmaz Olup; Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 369,75 m2
Kıymeti : 831.938,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 13:34
Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 13:34
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 13:34
Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 13:34
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa Konu Taşınmaz Antalya İli Alanya İlçesi Güzelbağ Zafer Mahallesi 175 Ada 33 Parsel Sayılı Taşınmaz Olup; Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 8.807,27 m2
Kıymeti : 2.201.817,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 10:07
Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 10:07
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:07
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:07
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa Konu Taşınmaz Antalya İli Alanya İlçesi Güzelbağ Zafer Mahallesi 243 Ada 2 Parsel Sayılı Taşınmaz Olup; Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 106,18 m2
Kıymeti : 424.720,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 12:17
Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 12:17
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 12:17
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 12:17
26/03/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr Basın no ILN02457750