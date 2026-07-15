T.C.

ALANYA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2019/421 Esas

KARAR NO : 2025/193

Kasten Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/03/2025 tarihli ilamı ile sanık Kayacan Karabeyoğlu hakkında 1 yıl 15 gün hapis cezası ve 5237 sayılı TCK'nın 51/1 maddesi gereğince ertelenmesine ve 1 yıl 15 gün denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiş, sanık Yiğit Saraçoğlu hakkında ise 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmiştir.

Mahkememiz dosyasında katılan olarak bulunan Ricardo Radjensingh Lakhisaran, tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT DIŞI

İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar

verilmiş olup , İLAN OLUNUR. 23/06/2026

#ilangovtr Basın no ILN02509226