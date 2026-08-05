ALANYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İ L A N

T.C.

ALANYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/1676 Esas

Almanya Vatandaşı MIX ve FRIEDA oğlu, 31/07/1946 doğumlu, 99118028716 Yabancı kimlik numaralı HEIKE GUENDOGDU'nun yasal mirasçıları yapılan tüm araştırmalara rağmen isim ve tebliğe elverişli yurt dışında bilinen en son adresi tespit edilemediğinden, müteveffa HEIKE GUENDOGDU'nun mirasçılarının işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde TMK'nun 594. maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 09/06/2026

#ilangovtr Basın no ILN02524355