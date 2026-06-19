ALANYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ALANYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/389 Esas

Davacı , BİLAL ÖZTÜRK ileDavalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle

Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2024/389 esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.

Antalya İli, Alanya İlçesi, Alara Mahallesi,

Alara 113 Ada 384 Parsel için,

BATISI : Alara 113 Ada 385 Parsel,

DOĞUSU : Alara 113 Ada 383 Parsel,

KUZEYİ : Alara 113 Ada 383 Parsel,

GÜNEYİ : DSİ Sulama Kanalı Kenarında Alara 173 Ada 97 Parsel,

Alara 173 Ada 5 Parsel için,

BATISI : Alara 173 Ada 4 Parsel,

DOĞUSU : Alara 173 Ada 6 Parsel,

GÜNEYİ : Alara 173 Ada 12 Parsel,

KUZEYİ : DSİ Kanalı ve Alara 110 Ada 4 Parsel,

Alara 189 Ada 36 Parsel için,

BATISI : Alara 189 Ada 75 Parsel,

KUZEYİ : Alara 189 Ada 75 Parsel,

DOĞUSU : Alara 189 Ada 37 Parsel,

GÜNEYİ : Alara 189 Ada 35 Parsel,

Alara 173 Ada 29 Parsel için,

BATISI : Alara 173 Ada 36 ve 25 Parsel,

KUZEYİ : Alara 173 Ada 28 Parsel,

DOĞUSU : Alara 173 Ada 31 ve 35 Parsel,

GÜNEYİ : Alara Merkez Yolu ve 189 Ada 75 Parsel sayılı taşınmazlar

#ilangovtr Basın no ILN02490539