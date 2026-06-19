ALANYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
ALANYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2024/389 Esas
Davacı , BİLAL ÖZTÜRK ileDavalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle
Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2024/389 esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.
Antalya İli, Alanya İlçesi, Alara Mahallesi,
Alara 113 Ada 384 Parsel için,
BATISI : Alara 113 Ada 385 Parsel,
DOĞUSU : Alara 113 Ada 383 Parsel,
KUZEYİ : Alara 113 Ada 383 Parsel,
GÜNEYİ : DSİ Sulama Kanalı Kenarında Alara 173 Ada 97 Parsel,
Alara 173 Ada 5 Parsel için,
BATISI : Alara 173 Ada 4 Parsel,
DOĞUSU : Alara 173 Ada 6 Parsel,
GÜNEYİ : Alara 173 Ada 12 Parsel,
KUZEYİ : DSİ Kanalı ve Alara 110 Ada 4 Parsel,
Alara 189 Ada 36 Parsel için,
BATISI : Alara 189 Ada 75 Parsel,
KUZEYİ : Alara 189 Ada 75 Parsel,
DOĞUSU : Alara 189 Ada 37 Parsel,
GÜNEYİ : Alara 189 Ada 35 Parsel,
Alara 173 Ada 29 Parsel için,
BATISI : Alara 173 Ada 36 ve 25 Parsel,
KUZEYİ : Alara 173 Ada 28 Parsel,
DOĞUSU : Alara 173 Ada 31 ve 35 Parsel,
GÜNEYİ : Alara Merkez Yolu ve 189 Ada 75 Parsel sayılı taşınmazlar
#ilangovtr Basın no ILN02490539