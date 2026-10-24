ALANYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. ALANYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/321 Esas

DAVALI : RENATAS LISAUSKAS Mahmutlar Mahallesi 230 Sokak No ;6 Toros Çekiç 8 Sitesi B Blok No:7 Alanya/ ANTALYA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Muvazaa (TBK M.19)) davasının yapılan yargılamasında;

1-Ön inceleme aşaması tamamlandığından HMK'nun 143 ve devamı maddeleri tahkikat aşamasına geçilmesine,

2-Tarafların tahkikatın ve sözlü yargılama duruşmasına gelmesi aksi taktirde belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları taktirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tahkikatın sora erdiği duruşmadan sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceğinin ihtarına (duruşmada hazır bulunanlara ilgili ihtarat yapıldı. Duruşmada hazır olmayan davalı tarafa iş bu duruşma zaptı eklenerek ilanen davetiye çıkarılmasına)

3-Taraflara ön inceleme tensip tutanağı ile HMK'nın 140/5. maddesi gereğince dilekçelerinde veya delil listelerinde belirttikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkememize sunmaları, bildirmedikleri delilleri mahkememize bildirmeleri, başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları hususunda kesin süre verildiğinden yeniden süre verilmesine yer olmadığına,

4-Davalı / davacı tarafa tanık deliline de dayandığından, tanıklarının isimi ve adresleri ile hangi konuda bilgisine başvurulacağını açıklanması için 2 haftalık kesin süre verilmesine, bu süreye uyulmadığı takdirde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağının ihtarına, (Duruşmada hazır olmayan davalı tarafa iş bu duruşma zaptı eklenerek ilanen davetiye çıkarılmasına)

5-Mahallinde30/06/2026 günü saat 09:30'dan itibaren keşif yapılmasına, refakete bir fen ve 1 inşaat GDU mühendisi bilirkişi alınmasına, bilirkişiler için 5.000,00'şer TL ücret takdirine, bilirkişilere ücretlerinin raporlarını sunmaları halinde ödenmesine,

6-Dosyada mevcut gider avansı dikkate alınarak keşif masraflarına esas olmak üzere 40.000,00 TL delil avansının ve 5.188,00 TL keşif harcının yatırılması için davacı tarafa keşif tarihine kadar kesin süre verilmesine, aksi takdirde keşif delilinden vazgeçilmiş sayılacağının, mevcut delil durumuna göre karar verileceğinin, gerektiğinde davanın reddedilebileceğinin ihtarına, ( ihtarat yapıldı)

7-Davanın vekalet görevini kötüye kullanma hukuki sebebine dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası olduğu, davalılardan birinin vekil tayin edilen, diğerinin ise yeni tapu maliki olduğu, iş bu davalılar yönünden davanın birlikte görülmesi gerektiği anlaşıldığından davalının tefrik talebinin reddine,

Bu nedenle duruşmanın 05/11/2026 günü saat 14:15 bırakılmasına karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

Bilirkişi raporunda özetle; Davaya konu Antalya ili, Alanya ilçesi, Mahmutlar Mahallesi, Sarıhasanlı Mevki, 639 ada parselde kayıtlı, 25.689,81 m2 alanlı, “A,B,C Bloklar 12 katlı D Blok 1 katlı betonarme bina ve arsası” vasıflı taşınmazdaki, C Blok, 12/7948 arsa paylı, 10.Kat 152 nolu, “Mesken” nitelikli bağımsız bölümün arsa payı dahil rayiç değerinin

-Keşif tarihi (30.06.2026) itibariyle: 4.750.000,00-TL dir.

-Dava tarihi (18.10.2024) itibariyle: 3.200.000,00-TL dir.

-Satış/Devir tarihi (30.09.2024) itibariyle: 3.160.000.00-TL olduğunu beyan etmiştir. Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

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