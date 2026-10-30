Erkekler ve kadınlar kategorilerinde 5 kıta ve 33 ülkeden 48 takımın mücadele ettiği şampiyonada, erkekler kategorisinde çeyrek final turunda Serenity Alanya Belediyespor, 23 Projects Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde Sunrise Kyiv ile karşılaştı.

Alanya ekibini 7-2 mağlup eden Ukrayna temsilcisi, yarı finale yükseldi. Karşılaşmada Serenity Alanya Belediyespor'un gollerini Volkan ve Bruno attı. Ukrayna ekibinin gollerini ise Duchev (3), Damm (2), Samoilenko ve Hodel kaydetti.

Şampiyona, 1 Kasım Pazar günü final maçlarıyla sona erecek.