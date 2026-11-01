Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Alanya Belediyespor klasman maçına çıktı. Alanya Belediyespor, 5.lik maçında Yurkas takımına 7-6 yenildi ve World Winners Cup Alanya 2026’yı dünya 6.’sı olarak tamamladı.

Maça fırtına gibi başlayan Serenity Alanya Belediyespor’da İspanyol matador Llorenç, ilk dört dakikada üç gol atarak takımını 3-0 öne geçirdi. Bir gün önce Qadsia karşısında da üç gol atan Llorenç, üst üste ikinci maçında hat-trick yaptı.

NEFES KESEN MÜCADELE

Yurkas’ın iki golle yaklaştığı maçta ilk periyot 3-2 Alanya’nın üstünlüğüyle bitti. İkinci periyotta Filipe’nin golüne Yurkas iki golle karşılık verdi ve skor 4-4 oldu. Üçüncü periyotta Semih takımını yeniden öne geçirdi, Yurkas ise 6-5’lik üstünlüğü yakaladı. Kaleci Gustav Madsen’in golüyle 6-6’ya gelen maçta, bitime yaklaşık bir dakika kala Yurkas penaltı kazandı. Madsen penaltıyı kurtarsa da seken top Vinogradov’un önüne düştü ve Belarus ekibi skoru 7-6’ya getirdi. Yurkas’ta Vinogradov üç gol atarken, Ihar Bryshtsel de iki golle turnuvadaki gol sayısını 20’ye çıkardı.