Kaza, Alanya’nın Oba Mahallesi’nde meydana geldi. Yağnur Damla Karaaslan’ın kullandığı 07 BIZ 677 plakalı motosiklet ile Dadaşlar Caddesi’nden sahil yoluna inen M.C.S. (54) yönetimindeki SEE X13 plakalı minibüs çarpıştı.
Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmada ağır yaralanan Karaaslan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan 20 yaşındaki sürücü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından minibüs sürücüsü M.C.S. gözaltına alındı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.
Yaşamanı yitiren Yağnur Damla Karaaslan’ın, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü ikinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.