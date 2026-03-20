Kaza, Alanya ilçesine bağlı Uğrak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.E. yönetimindeki 34 ERC 033 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarında bulunan bir muz serasına devrildi.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ters dönen araçta bulunan sürücü O.E., eşi H.Y. ve çocukları A.D.E. (8) ile D.E.’ye (13) olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 4 kişilik ailenin yapılan tetkikler sonucunda hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, serada maddi hasara da yol açan kazayla ilgili inceleme başlattı.