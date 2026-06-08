Yaz sezonunun açılması ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya’nın Alanya ilçesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğramaya başladı. Dünyanın dört bir yanından gelen tatilcilerle ilçede büyük bir turizm hareketliliği yaşanırken, bölgedeki bir esnafın aldığı karar ilçeyi bir anda Türkiye gündeminin üst sıralarına taşıdı.

KAPIYA İNGİLİZCE VE TÜRKÇE UYARI ASILDI

Antalya Körfez'de yer alan habere göre, Alanya’da faaliyet gösteren bir market, giriş kapısına astığı yazıyla şort, mayo ve bikini gibi deniz kıyafetleriyle gelen müşterilere hizmet vermeyeceğini duyurdu. İşletme sahibi tarafından mağaza camına yapıştırılan bildiride, “Mağaza içerisine bikini, mayo ve şort ile girilmemesi rica olunur” ifadelerine yer verildi. Bölgedeki yabancı turist yoğunluğu nedeniyle aynı uyarının altına İngilizce notu da eklendi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Söz konusu yasağın fotoğraflarının internete düşmesiyle birlikte sosyal medyada büyük bir tartışma başladı. Birçok vatandaş ve turizmci, bir sahil kasabasında ve tatil beldesinde şort veya mayo ile dolaşmanın son derece normal olduğunu, özellikle yabancı turistlerin plajdan çıkıp bu şekilde alışveriş yapmayı tercih ettiğini belirterek işletmenin kararına sert tepki gösterdi. Bu durumun turizme zarar vereceğini savunanların yanı sıra, bazı kullanıcılar da hijyen kuralları gereği işletmenin bu tarz bir kural koyma hakkı olduğunu ileri sürdü.

ALANYA’DA BENZER KARARLAR ARTIYOR

İlçede tartışma yaratan bu olay ilk değil. Geçtiğimiz günlerde de Alanya’da hizmet veren bir kafenin benzer bir kısıtlama kararı alarak belirli kıyafetlerle müşteri kabul etmeyeceğini açıklaması, ilçe sakinleri ve turistler arasında uzun süre tartışma konusu olmuştu. Yaşanan bu son olay, turizm bölgelerindeki işletmelerin "hizmet standardı ve tüketici özgürlüğü" sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiği tartışmasını yeniden alevlendirdi.