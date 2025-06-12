Türkler Mahallesi'ndeki bir otelin hamam bölümünde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların fark edilmesi üzerine otele itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle otelde kalan misafirler de tahliye edildi. Dumandan etkilenenler ambulansta tedaviye alındı, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

DUMANDAN ETKİLENENLERE AYRAN VERİLDİ



Yangının çıkmasının ardından itfaiye ekipleri ve otel personelleri turistlerin güvenli bir şekilde otelden ayrılmalarını sağlarken, bazı çalışan otel personelleri ise dumandan etkilenen turistlere ve görevli personellere ayran ikram etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otelde hasar oluştu. Öte yandan otel misafirleri, çevredeki başka otellere yönlendirildi.