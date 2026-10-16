Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Payallar Mahallesi’ndeki bir otelde tatil yapan Polonyalı turist çiftin tartışması acı olayla tamamlandı. Olay, 11 Ekim tarihinde meydana geldi.

İTEKLEYİNCE MERDİVENLERDEN YUVARLANDI

İddiaya göre, otelde konaklayan Barbara Böhme (54), aşırı alkollü olduğu ve odaya çıkmak istemediği belirtilen eşi Pierks Tederetroehre Böhme'yi (60) itekleyerek odaya götürmeye çalıştı. Bu sırada dengesini yitiren Pierks Tederetroehre Böhme, merdivenlerden yuvarlanarak başını sert şekilde duvara çarptı.

Otel çalışanlarının ve çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

4 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Polonyalı turist, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Pierks Tederetroehre Böhme, doktorların tüm çabalarına rağmen 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

EŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Eşinin hayatını kaybetmesinin ardından jandarma ekipleri harekete geçerek Barbara Böhme'yi gözaltına aldı. Karakoldaki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Böhme, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.