Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Gündoğdu, Alanya ilçesindeki 4 günlük araştırmalarında ilçedeki bazı noktalarda kirliliğin Akdeniz'deki mevcut kirliliğin 60-65 kat üzerinde olduğunu belirlediklerini söyledi. Antalya'nın Alanya ilçesi kıyılarındaki mikroplastik kirliliğinin kaynağının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen araştırma sonuçları düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

Prof. Dr. Sedat Gündoğdu, mart ayından bu yana Adana kıyılarından başlayarak Kemer ve Fethiye'ye kadar uzanan hatta mikroplastik kirliliği şikayetlerinin takip edildiğini belirtti. Kış ve ilkbahar aylarındaki aşırı yağışların yıkama etkisiyle kaçak deşarjlar ve yasa dışı dökümlerle biriken mikroplastiklerin denize taşındığını anlatan Gündoğdu, akıntı dinamikleriyle kirliliğin Adana ve Mersin'den Alanya ve Fethiye'ye kadar ulaştığını ifade etti.

Alanya Belediyesinin talebi üzerine ilçede 4 günlük arazi çalışması yaptıklarını aktaran Gündoğdu, 4 farklı istasyondan ve 2 arıtma tesisi çıkış suyundan örnek aldıklarını belirtti. Arıtma tesislerinin birinde çok az bir sorun çıktı. Oysa denizden elde edilen bulguların bazı istasyonlarda yüzde 60, bazı istasyonlarda yüzde 93 oranında plastik geri dönüşüm tesislerinde özel olarak parçalanmış plastiklerden kaynaklandığını tespit ettiklerini dile getirdi.

KİRLİLİK AKDENİZ'E TAŞINDI

Gündoğdu, özellikle bazı noktalarda bu miktarın Akdeniz'deki mevcut kirliliğin 60-65 kat üzerinde olduğunu belirlediklerini kaydetti. Söz konusu kirliliğin deniz ekosistemine de zarar verdiğini dile getiren Gündoğdu, Adana bölgesinde kaçak deşarj yapılan bir kanaldan saatte 1 metreküp suyla yaklaşık 1,5-2 milyar mikroplastiklerin Akdeniz'e taşındığını tespit ettiklerini vurguladı.

Gündoğdu, plastik atık ithalatının kirliliği beslediğini öne sürerek, burada kontrol mekanizmasının sıkılaştırılmasının yanında geri dönüşüm tesislerine sıfır mikroplastik deşarjı kriteri getirecek yeni standartlar belirlenmesi ve ithalatın bir an önce durdurulması gerektiğini söyledi. Türkiye'de belediyelerin topladığı 3,3 milyon ton plastik atık bulunduğunu, ham madde ihtiyacının buradan karşılanabileceğini belirten Gündoğdu, tesislerin çıkış sularının denetlenmesi ve standartların düzenli izlenmesinin şart olduğunu ifade etti.

KİRLİLİK DEVAM EDERSE TURİZM DE ETKİLENECEK

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ise denize giren vatandaşları rahatsız eden kirliliğin bilimsel olarak ortaya konulması amacıyla Çukurova Üniversitesi'nden Gündoğdu ve ekibiyle ortak çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. Bölgedeki turizm potansiyeline dikkati çeken Özçelik, 2025 yılında 60 milyar doların üzerinde turizm geliri elde eden Türkiye'de Antalya'nın payının yaklaşık 17 milyar dolar olduğunu belirtti.

Özçelik, turistlerden yoğun tepkiler alındığını ve kirliliğin bu şekilde devam ederse Akdeniz çanağının tercih edilmeyeceğini öngördüklerini ifade etti. Kirliliğe sebep olan Mersin ve Adana taraflarındaki katı atık geri dönüşüm tesislerinin güçlü denetim altına alınarak denizlerimize atık bırakmayacak şekilde çalışmasının sağlanmasını istediğini vurguladı.