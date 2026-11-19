Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi'nde bir araç kiralama firmasına düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan A.S. (44), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, iş yerinde uyuşturucu bulunduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti.
İş yerine düzenlenen operasyonda içilmeye hazır 70 gram kokain ile 50 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, iş yerinde yakalanan A.S. gözaltına alınarak Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S., çıkarıldığı hakimlikçe uyuşturucu madde bulundurmak suçundan tutuklandı.