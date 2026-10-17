Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri takla attı.
Kaza, 16 Ekim saat 22.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi'nde, D-400 kara yolunda meydana geldi. Alanya'dan Gazipaşa yönüne giden İ.A. (40) yönetimindeki 07 CEE 416 plakalı otomobil ile D.Ş. (76) idaresindeki 66 AY 079 plakalı otomobil çarpıştı.
İ.A.'nın kullandığı otomobil takla atarak durabildi. Diğer otomobilin sürücüsü D.Ş. ile aynı araçta bulunan D.U. (72) yaralandı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan D.U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.