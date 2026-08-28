Alanya'da tatilini geçiren İsveçli turist, konakladığı otel odasında ölü olarak bulundu. Olay, Şekerhane Mahallesi, Müftüler Caddesi'ndeki otelde meydana geldi. Tatilini ilçede geçiren 47 yaşındaki Gerd Jeanette Marita Ravantti'nin uzun süre odasından çıkmaması üzerine otel personeli şüphelendi. Personel odaya girdiğinde Ravantti'nin yatağında hareketsiz olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde turistin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcının yaptığı incelemenin ardından Ravantti'nin cenazesi, Alanya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.