Olay, Antalya'nın Alanya İlçesi Dinek Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldi. Alanya’ya tatil amacıyla gelen İngiltere vatandaşı Stephen Kerr’in, iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle otel personeliyle tartıştığı belirtildi. Tartışmanın ardından lobide asılı Türk bayrağına tüküren Kerr, otel çalışanları tarafından yakalandı. POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI Otel çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye Alanya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan Stephen Kerr, işlemleri yapılmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. TERCÜMAN EŞLİĞİNDE İFADESİ ALINDI Emniyette tercüman aracılığıyla ifadesi alınan Kerr, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alanya Adliyesi’ne sevk edildi. Kerr, burada çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından “Devletin egemenlik alametlerini aşağılama” suçundan tutuklandı. ALANYA L TİPİ CEZAEVİ’NE GÖNDERİLDİ Tutuklanan Stephen Kerr, işlemlerinin ardından Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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