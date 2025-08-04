Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, 2025-2026 sezonu öncesi kadrosunu 4 futbolcuyla güçlendirdi. Turuncu-yeşilli kulüp; kiralık olarak sol bek Baran Moğultay, 3 yıllık sözleşmeyle forvet Güven Yalçın, 2 yıllık sözleşmeyle stoper Bruno Viana ve 1 1 yıllık sözleşmeyle kaleci Paulo Victor'u kadrosuna kattı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen törende 4 oyuncu da resmi imzayı attı.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, törende yaptığı açıklamada, transfer edilen futbolcuların takıma önemli katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi. Çavuşoğlu, "Baran, kampa katılıp sözleşme imzaladığımız oyuncularımızdan biriydi ancak imza törenini yapamamıştık. U21 Milli Takımı'nda oynayan, izlediğimiz ve gelişim potansiyeli olan bir futbolcu. Burada hedef büyütecek, Alanyaspor'a katkı sağlayacak ve daha yukarılara çıkmak için çalışacaktır. Kulübümüze ve Baran'a hayırlı olsun" dedi.

Güven Yalçın'la ilgili Hasan Çavuşoğlu, "Kampa katılan oyuncularımızdan biri de Güven Yalçın'dı. Kariyerini anlatmaya gerek yok. Genoa'daydı, artık Alanyaspor'da. Güven'in her zaman hedefi vardır ve bu hedefi burada daha da yukarılara taşıyacaktır. Kampta da çok iyi çalıştı. Alanyaspor'a katkı sağlayacaktır. İnşallah hedeflediği milli takıma da dönecektir" diye konuştu.

Kaleci Paulo Victor'un tecrübeli bir isim olduğunu aktaran Başkan Çavuşoğlu, "Kalecimiz Ertuğrul'la beraber Alanyaspor'umuzun kalesi onlara emanet. İnşallah beraber çok iyi işler yapacaklardır. Tecrübesinden diğer kalecilerimiz de faydalanacaktır. Kulübümüze fayda sağlayacağına inandığımız bir transfer. Hem Alanyasporumuza hem de kendisine hayırlı olsun" dedi.

Stoper oyuncusu Bruno Viana'nın bugün ilk idmanına çıktığını kaydeden Hasan Çavuşoğlu, "Son transferimiz Bruno Viana, stoper. Bugün ilk idmanına çıktı. Zaman zaman eksiklerimiz vardı, oraya da takviye yaptık. Viana ligimize yabancı değil geçen yıl Gaziantep'te kiralık oynamıştı. Kariyerli bir oyuncu. Kulübümüze katkı sağlayacağına inanıyoruz. Hem kendisine hem de kulübümüze hayırlı olsun" şeklinde konuştu.