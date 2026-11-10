Corendon Alanyaspor'dan Joao Pereira dönemi sona erdi. X hesabından yapılan açıklamada, ''Teknik Direktörümüz Joao Pereira ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, kulübümüze verdiği hizmet ve katkılardan dolayı Joao Pereira’ya teşekkür ederek kendisine plaket takdim etti. Joao Pereira ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.'' denildi.

Alanya temsilcisi son olarak ligde Trabzonspor'a evinde 2-0 kaybetmişti. Ligde geriden kalan 11 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Alanyaspor 12 puanla, 13.sırada yer alıyor.