Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor, ligin son sırasında yer alan Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı.
Alanya ekibi, GAIN Park'taki mücadelede 2-0 geriye düşse de sahadan 3-2 galip ayrıldı.
ADANA DEMİR PEŞ PEŞE ATTI
Adana Demirspor, 33. dakikada Yusuf Barasi ile 1-0 öne geçti. Rakibi önünde baskısını artıran konuk ekip, 37. dakikada bir kez daha Yusuf Barasi ile ağları buldu ve farkı 2'ye çıkarttı.
İlk yarısı 2-0 Adana Demirspor üstünlüğü ile tamamlanan mücadelenin ikinci devresinde Alanyaspor, geri dönüşe imza attı.
BEŞ DAKİKADA İKİ GOL
Ev sahibi ekip, 63. dakikada Arda Okan Kurtulan'ın kendi kalesine attığı golle birlikte durumu 2-1'e getirdi.
Karşılaşmanın 67. dakikasında Adana Demirspor ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası hakem Ozan Ergün, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izlemeye gitti. Arda Okan Kurtulan'ın ceza sahasında elle oynadığını işaret eden hakem Ergün, penaltı noktasını gösterdi.
68. dakiakda Alanyaspor'da topun başına geçen Florent Hadergjonaj, skora denge getirdi: 2-2.
SON DAKİKADA DENGE BOZULDU
Alanyaspor, 90. dakikada geri dönüşü tamamladı. Yusuf Özdemir'in attığı golle 3-2 öne geçen Alanya ekibi, ligde iki maç sonra galibiyet aldı.
Adana Demirspor'un ise ligdeki galibiyet hasreti 8 maça yükseldi. Bu sonucun ardından Alanyaspor, 31 puana yükselirken Adana Demirspor ise 3 puanda kaldı.