Süper Lig’in 5’inci haftasında Konyaspor, sahasında ağırladığı Alanyaspor’a 1-2 mağlup oldu.
Konyaspor’un tek golünü Enis Bardhi atarken, Alanyaspor ise Ogundu ve Maestro’nun golleriyle galip gelen taraf oldu.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
14’üncü dakikada Umut Nayir’in ara pasıyla ceza alanına giren Ndao’nun şutunu kaleci güçlükle kontrol etti.
27’nci dakikada topla birlikte ceza alanına sokulan Ogundu’nun şutu ağlarla buluştu: 0-1.
34’üncü dakikada Guilherme’nin sol taraftan kullandığı korner atışında topa yükselen Adill’in kafa vuruşu az farkla autta çıktı.
50’inci dakikada Umut Nayir’in pasıyla ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Muleka’nın şutu az farkla auta çıktı.
51’inci dakikada Andzouana’nın ceza alanı sağ çaprazından içeriye ortasında topla buluşan Enis Bardhi’nin şutu ağlarla buluştu: 1-1.
65’inci dakikada topla birlikte ceza alanına giren Enis Bardhi’nin şutunu kaleci kornere çeldi.
79’uncu dakikada Ogundu’nun ceza alanı içerisinde pasına gelişine vuran Ogundu’nun şutu ağlarla buluştu:1-2.