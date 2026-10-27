Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda 12 Bingölspor'u 4-1 mağlup etti. Alanya Oba Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, ilk altı dakikada yakaladığı iki farklı üstünlüğün ardından ikinci yarıda da iki gol bularak turu geçti.

Alanyaspor, henüz 1. dakikada öne geçti. Sergen'in hatalı geri pasında topu kazanan Hwang, ceza sahası yayı içerisinden yaptığı plaseyle skoru 1-0'a getirdi. Altıncı dakikada Meschack'ın pasını alan Omar Ben Ali'nin ceza sahası yayı gerisinden çektiği şutta top savunmaya da çarparak ağlara gitti: 2-0.

BİNGÖLSPOR FARKI BİRE İNDİRDİ

Konuk ekip, 66. dakikada Baran Sarka'nın golüyle farkı bire indirdi. Hasan Ayaroğlu'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşun ardından savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Baran, ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı sert vuruşla skoru 2-1 yaptı.

Alanyaspor, 77. dakikada yeniden iki farklı üstünlüğü yakaladı. Cedric'in topuk pasıyla başlayan atakta Arda Usluoğlu ve Meschack'ın paslarının ardından yeniden topla buluşan Cedric, ceza sahası içi solundan uzak köşeye yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 3-1.

Karşılaşmanın son golü 90+1. dakikada geldi. Cedric'in orta alanda başlattığı atakta İbrahim Kaya'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Yusuf Özdemir, dar açıdan yakın köşeye yaptığı vuruşla maçın skorunu belirledi: 4-1.