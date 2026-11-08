Zirve mücadelesi veren Trabzonspor, Corendon Alanyaspor’a konuk oluyor. Alanya Oba Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Saat 18.30’da başlayacak mücadelede ilk 11’leri belli oldu.

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Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu:

Alanyaspor: Victor, Lima, Bedirhan, Aliti, Duarte, YusufHadergjonaj, Baron, Maestro, Hwang, Arda

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Fabinho, Ozan, Muçi, Salah, Saviolo, Onuachu

TRABZONSPOR'DA 6 EKSİK

Bordo mavili ekipte, sakatlıkları bulunan Franculino Dju, Aral Şimşir, Tim Jabol Folcarelli, Ruslan Malinovski, Arseniy Batagov ve Okay Yokuşlu forma giyemeyecek.

Ayrıca Karadeniz ekinde, Chuibuke Nwaiwu, Stefan Savic ve Fabinho ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

 

 