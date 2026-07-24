Alarko Holding bünyesinde faaliyet gösteren Alfor Aviation, Birleşik Krallık’taki Teesside Airport ile 50 yıllık uzun vadeli bir anlaşma imzalayarak küresel genel merkezini İngiltere’ye taşıdığını duyurdu.

50 MİLYON STERLİNLİK YATIRIMLA İLERİ TEKNOLOJİ

Yaklaşık 50 milyon sterlin (67 milyon dolar) bütçeyle hayata geçirilecek yeni kampüs bünyesinde dev hangarlar, ileri düzey mühendislik atölyeleri ve modern uçak dönüşüm altyapısı yer alacak. Şirketin yönetim, mühendislik, lojistik ve operasyonel birimlerinin tamamına ev sahipliği yapacak tesisin, 2027 yılının sonunda tam kapasiteyle faaliyete geçmesi planlanıyor.

YILDA 24 YOLCU UÇAĞI KARGO UÇAĞINA DÖNÜŞECEK

Tam kapasiteye ulaştığında yılda 24 yolcu uçağını kargo uçağına dönüştürme hacmine sahip olacak merkez, Avrupa’nın bu alandaki en kritik üslerinden biri haline gelecek. Yatırım kapsamında Alfor Aviation’ın kendi geliştirdiği Internal Loading System (ILS) teknolojisi kullanılacak.

Bu yenilikçi teknoloji sayesinde:

-Uçak gövdesine devasa bir kargo kapısı açılmasına gerek kalmayacak.

-Dönüşüm maliyetleri yaklaşık %40 oranında azalacak.

-Operasyonel dönüşüm süreleri belirgin şekilde kısalacak.

250 KİŞİYE İSTİHDAM

Proje kapsamında bölgede 250 yüksek nitelikli ve kalıcı istihdam yaratılacak. Yeni kurulacak dönüşüm merkezi; hızla büyüyen e-ticaret sektörü, ekspres taşımacılık ve küresel hava kargo pazarının her geçen gün artan uçak dönüşüm taleplerine çok daha hızlı, esnek ve ekonomik çözümler sunmayı hedefliyor.