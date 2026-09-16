Piyasada tüm gözler bugün açıklanacak olan kritik Fed faiz kararına çevrildi. Fed'in faiz kararı öncesinde altın ve gümüş fiyatları beklentilerin aksine sabah seansına yükselişle başladı. Fed'in açıklayacağı karar ve Fe Başkanı Warsh'ın konuşmasındaki mesajlar piyasaların yönünü belirleyecek.

Ons altın bugün beklentilerin aksine yukarı yönlü bir hareketlilik sergiliyor. Faiz artırım beklentilerine karşı güçlü bir sergileyen ons altın sabah seansında 4 bin 344 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ons altın TSİ 07.45'te 4 bin 322 dolar seviyesinde yükselişlerini koruyor.

Gram altında da yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Gram altın bugün sabah seansında 6bin 791 liraya yükseldi. Gram altın bugün TSİ 07.45'te 6 bin 760 lirada bulunuyor.

Gümüş fiyatları da yeni günde yönünü yukarı çevirdi. Ons gümüş bugün sabah seansında 64,84 dolar seviyesine yükseldi. Ons gümüş TSİ 07.40'te 64,55 dolar seviyesinde hareketleniyor.

GÖZLER 21.00'E ÇEVRİLDİ

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed’in günün ilerleyen saatlerinde en az 25 baz puanlık faiz artırma ihtimalini yüzde 92,4 olarak fiyatlıyor. Kararın ardından Fed Başkanı Kevin Warsh basın toplantısı düzenleyecek. Fed başkanından gelecek olan mesajlar piyasaların yönünün belirlenmesinde önemli bir faktör olarak yakından izlenebilir.

FED'İN KARARININ PİYASAYA ETKİSİ

Fed'in alacağı kararlar piyasalar üzerinde etkili olabilir. Bugün için faiz artırım beklenen toplantıda piyasada tüm dengeler değişebilir. İşte Fed'in olası kararları...

Fed'in Faiz Artırması Durumunda: Piyasaların yüzde 92,4 ihtimalle fiyatladığı faiz artırımı gerçekleşir ve şahin mesajlar desteklenirse; dolar küresel bazda güç kazanırken, yüksek faiz ortamının baskısıyla ons altın ve gümüş fiyatlarında aşağı yönlü düzeltmeler görülebilir.

Fed'in Faizi İndirmesi Durumunda: Sürpriz bir faiz indirimi veya oldukça güvercin tonda bir söylem yapılması halinde; dolar endeksi hızla gerilerken, faizsiz bir yatırım aracı olan ons altın ile gümüş fiyatlarında sert yükselişler ve yeni rekor denemeleri tetiklenebilir.

Fed'in Faizi Sabit Tutması Durumunda: Fed'in beklentilerin aksine faizleri sabit tutması durumunda; faiz artırım baskısının kalkmasıyla dolar ivme kaybedebilir, güne yükselişle başlayan altın ve gümüş fiyatlarındaki güçlü duruş ve yukarı yönlü hareketlilik ivme kazanabilir.

Naga.com piyasa analisti Frank Walbaum, “Şahin bir Fed söylemi altın fiyatlarını daha da aşağı çekebilir. Buna karşılık, daha güvercin mesajlar faiz artışı beklentilerini azaltarak değerli metalin toparlanmasına yardımcı olabilir. Yatırımcılar ayrıca petrol fiyatlarını ve Orta Doğu’daki gelişmeleri izliyor” dedi.

ALTIN GÜÇLÜ DURUYOR

Bankacılık devi Commerzbank, altının mevcut koşullarda şimdiye kadar daha büyük bir baskıyla karşılaşmamış olmasının dikkat çekici olduğunu belirtti.

Bankaya göre altının direncinde, yüksek uzun vadeli tahvil getirilerine yansıyan kamu maliyesine ilişkin endişeler ve ABD’deki siyasi risklerde son dönemde yaşanan artış etkili olabilir.

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