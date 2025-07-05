İspanya’nın Palma Havalimanı’nda Ryanair’e ait bir uçakta yangın alarmı verilmesinin ardından uçaktan atlayan 18 kişi yaralandı.

Uçak, gece yarısı Manchester’a hareket etmek üzereyken aniden alev aldı. Panikle uçaktan kaçmak için birbirlerini ezen yolcular izdihama rağmen tahliye edildi.

Bazı yolcular, kanattan uçağın dışına çıkarak pistteki betona atladı. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye aracı ve sağlık ekibi sevk edildi.

KANAT ÜSTÜNDE CAN PAZARI

Olay esnasında havalimanı ekiplerinin yetersiz kalması dikkat çekti. Can havliyle kaçmaya çalışan yolcular, uçaktan sel gibi taştı.

Yaralanmalarının neredeyse tamamı, dehşet duygusuna kapılık kendini uçaktan aşağı atan kişiler olduğu bildirildi. Diğerler ise izdiham esnasında ezilen insanlar oldu.

İlk yardım ekipler, yerel saatle 00.36’da uçakta yangın çıktığına dair ihbar aldıklarını ve dört ambulansın olay yerine gönderildiğini açıkladı.

Hastaneye kaldırılan altı kişiden üçünün Palma’daki özel Clínica Rotger’de, diğer üçünün ise Quironsalud Palmaplanas Hastanesi’nde tedavi altına alındığı bildirildi.

ACİL ÇIKIŞLAR UNUTULDU

Ryanair olayın ardından bir açıklama yayımlayarak yangın alarmının “yanlış uyarı ışığı”ndan kaynaklandığını duyurdu.

Açıklamada, “Palma-Manchester seferini yapan uçak, yanlış bir yangın uyarısı nedeniyle kalkışı iptal etti. Yolcular şişme kaydıraklar aracılığıyla tahliye edildi ve terminale geri döndü. Birkaç yolcu hafif yaralandı. Yolculara yardımcı olmak için yeni bir uçak gönderildi ve sefer sabah 07.05’te gerçekleştirildi” denildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı yolcuların kanat üzerinden atlayarak kaçtığı, bir havalimanı çalışanının telsizden şaşkınlık içinde “Yolcular kanattan atlıyor. Acil çıkışları olduğunu biliyorlar değil mi? Yangın ekibi geliyor” dediği duyuldu.