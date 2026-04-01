ALAŞEHİR BELEDİYE BŞK.

ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ KİRALAMA VE SATIŞ İLANI

Manisa İli Alaşehir İlçesinde Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tabloda Mahallesi, Mevkii, Ada, Parsel,Tapu Alanı, Bina Alanı, Niteliği, Bağımsız Bölüm Numarası, Kullanım Şekli, Muhammen Bedeli, Kiralama Süresi, Aylık Kira Muhammen Bedeli, Toplam Kira Muhammen Bedeli, Geçici teminatı belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Yenice Mahallesi Beşeylül Caddesi No:30 Alaşehir/MANİSA adresinde Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda encümen huzurunda, satış ve kiralama ihalesi yapılacaktır.

SATILACAK TAŞINMAZLAR S. No Mahalle Mevkii Ada Parsel Ana Taşınmaz Alanı Ana Taşınmaz Niteliği Arsa Pay/ Payda Taşınmaz Titpi Niteliği B.Böl. No B.Böl. Brüt Alanı İmar Durumu Muhammen Bedel+ KDV Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati 1 Yenimahalle 1637 1 613.02m² Arsa 1/18 Kat İrtifakı Dükkan 1 28.00m² KSA,E:1.00, Hmax:7.50 3,360,000.00₺ 100,800.00₺ 6.05.2026 10:00 2 Yenimahalle 1637 1 613.02m² Arsa 1/18 Kat İrtifakı Dükkan 2 28.00m² KSA,E:1.00, Hmax:7.50 3,220,000.00₺ 96,600.00₺ 6.05.2026 10:03 3 Yenimahalle 1637 1 613.02m² Arsa 1/18 Kat İrtifakı Dükkan 3 28.00m² KSA,E:1.00, Hmax:7.50 3,220,000.00₺ 96,600.00₺ 6.05.2026 10:06 4 Yenimahalle 1637 1 613.02m² Arsa 1/18 Kat İrtifakı Dükkan 4 28.00m² KSA,E:1.00, Hmax:7.50 3,220,000.00₺ 96,600.00₺ 6.05.2026 10:09 5 Yenimahalle 1637 1 613.02m² Arsa 1/18 Kat İrtifakı Dükkan 5 28.00m² KSA,E:1.00, Hmax:7.50 3,220,000.00₺ 96,600.00₺ 6.05.2026 10:12 6 Yenimahalle 1637 1 613.02m² Arsa 1/18 Kat İrtifakı Dükkan 6 28.00m² KSA,E:1.00, Hmax:7.50 3,220,000.00₺ 96,600.00₺ 6.05.2026 10:15 7 Yenimahalle 1637 1 613.02m² Arsa 1/18 Kat İrtifakı Dükkan 7 28.00m² KSA,E:1.00, Hmax:7.50 3,220,000.00₺ 96,600.00₺ 6.05.2026 10:18 8 Yenimahalle 1637 1 613.02m² Arsa 1/18 Kat İrtifakı Dükkan 8 28.00m² KSA,E:1.00, Hmax:7.50 3,220,000.00₺ 96,600.00₺ 6.05.2026 10:21 9 Yenimahalle 1637 1 613.02m² Arsa 1/18 Kat İrtifakı Dükkan 9 28.00m² KSA,E:1.00, Hmax:7.50 3,360,000.00₺ 100,800.00₺ 6.05.2026 10:24 10 Yenimahalle 1637 1 613.02m² Arsa 1/18 Kat İrtifakı Dükkan 10 28.00m² KSA,E:1.00, Hmax:7.50 3,360,000.00₺ 100,800.00₺ 6.05.2026 10:27 11 Yenimahalle 1637 1 613.02m² Arsa 1/18 Kat İrtifakı Dükkan 11 28.00m² KSA,E:1.00, Hmax:7.50 3,220,000.00₺ 96,600.00₺ 6.05.2026 10:30 12 Yenimahalle 1637 1 613.02m² Arsa 1/18 Kat İrtifakı Dükkan 12 28.00m² KSA,E:1.00, Hmax:7.50 3,220,000.00₺ 96,600.00₺ 6.05.2026 10:33 13 Yenimahalle 1637 1 613.02m² Arsa 1/18 Kat İrtifakı Dükkan 13 28.00m² KSA,E:1.00, Hmax:7.50 3,220,000.00₺ 96,600.00₺ 6.05.2026 10:36 14 Yenimahalle 1637 1 613.02m² Arsa 1/18 Kat İrtifakı Dükkan 14 28.00m² KSA,E:1.00, Hmax:7.50 3,220,000.00₺ 96,600.00₺ 6.05.2026 10:39 15 Yenimahalle 1637 1 613.02m² Arsa 1/18 Kat İrtifakı Dükkan 15 28.00m² KSA,E:1.00, Hmax:7.50 3,220,000.00₺ 96,600.00₺ 6.05.2026 10:42 16 Yenimahalle 1637 1 613.02m² Arsa 1/18 Kat İrtifakı Dükkan 16 28.00m² KSA,E:1.00, Hmax:7.50 3,220,000.00₺ 96,600.00₺ 6.05.2026 10:45 17 Yenimahalle 1637 1 613.02m² Arsa 1/18 Kat İrtifakı Dükkan 17 28.00m² KSA,E:1.00, Hmax:7.50 3,220,000.00₺ 96,600.00₺ 6.05.2026 10:48 18 Yenimahalle 1637 1 613.02m² Arsa 1/18 Kat İrtifakı Dükkan 18 28.00m² KSA,E:1.00, Hmax:7.50 3,360,000.00₺ 100,800.00₺ 6.05.2026 10:51 19 Yenimahalle 1638 1 1,482.89m² Arsa 3/68 Kat İrtifakı Dükkan 1 54.00m² KSA,E:1.00, Hmax:7.50 6,480,000.00₺ 194,400.00₺ 6.05.2026 10:54 20 Yenimahalle 1638 1 1,482.89m² Arsa 3/68 Kat İrtifakı Dükkan 2 54.00m² KSA,E:1.00, Hmax:7.50 6,210,000.00₺ 186,300.00₺ 6.05.2026 10:57 21 Yenimahalle 1638 1 1,482.89m² Arsa 3/68 Kat İrtifakı Dükkan 3 54.00m² KSA,E:1.00, Hmax:7.50 6,210,000.00₺ 186,300.00₺ 6.05.2026 11:00 22 Yenimahalle 1638 1 1,482.89m² Arsa 3/68 Kat İrtifakı Dükkan 4 54.00m² KSA,E:1.00, Hmax:7.50 6,210,000.00₺ 186,300.00₺ 6.05.2026 11:03 23 Yenimahalle 1638 1 1,482.89m² Arsa 3/68 Kat İrtifakı Dükkan 5 54.00m² KSA,E:1.00, Hmax:7.50 6,210,000.00₺ 186,300.00₺ 6.05.2026 11:06 24 Yenimahalle 1638 1 1,482.89m² Arsa 3/68 Kat İrtifakı Dükkan 6 54.00m² KSA,E:1.00, Hmax:7.50 6,210,000.00₺ 186,300.00₺ 6.05.2026 11:09 25 Yenimahalle 1638 1 1,482.89m² Arsa 2/51 Kat İrtifakı Dükkan 7 48.00m² KSA,E:1.00, Hmax:7.50 5,520,000.00₺ 165,600.00₺ 6.05.2026 11:12 26 Yenimahalle 1638 1 1,482.89m² Arsa 2/51 Kat İrtifakı Dükkan 8 48.00m² KSA,E:1.00, Hmax:7.50 5,520,000.00₺ 165,600.00₺ 6.05.2026 11:15 27 Yenimahalle 1638 1 1,482.89m² Arsa 2/51 Kat İrtifakı Dükkan 9 48.00m² KSA,E:1.00, Hmax:7.50 5,520,000.00₺ 165,600.00₺ 6.05.2026 11:18 28 Yenimahalle 1638 1 1,482.89m² Arsa 2/51 Kat İrtifakı Dükkan 10 48.00m² KSA,E:1.00, Hmax:7.50 5,520,000.00₺ 165,600.00₺ 6.05.2026 11:21 29 Yenimahalle 1638 1 1,482.89m² Arsa 2/51 Kat İrtifakı Dükkan 11 48.00m² KSA,E:1.00, Hmax:7.50 5,520,000.00₺ 165,600.00₺ 6.05.2026 11:24 30 Yenimahalle 1638 1 1,482.89m² Arsa 2/51 Kat İrtifakı Dükkan 12 48.00m² KSA,E:1.00, Hmax:7.50 5,760,000.00₺ 172,800.00₺ 6.05.2026 11:27 31 Yenimahalle 1638 1 1,482.89m² Arsa 2/51 Kat İrtifakı Dükkan 13 48.00m² KSA,E:1.00, Hmax:7.50 5,760,000.00₺ 172,800.00₺ 6.05.2026 11:30 32 Yenimahalle 1638 1 1,482.89m² Arsa 2/51 Kat İrtifakı Dükkan 14 48.00m² KSA,E:1.00, Hmax:7.50 5,520,000.00₺ 165,600.00₺ 6.05.2026 11:33 33 Yenimahalle 1638 1 1,482.89m² Arsa 2/51 Kat İrtifakı Dükkan 15 48.00m² KSA,E:1.00, Hmax:7.50 5,520,000.00₺ 165,600.00₺ 6.05.2026 11:36 34 Yenimahalle 1638 1 1,482.89m² Arsa 2/51 Kat İrtifakı Dükkan 16 48.00m² KSA,E:1.00, Hmax:7.50 5,520,000.00₺ 165,600.00₺ 6.05.2026 11:39 35 Yenimahalle 1638 1 1,482.89m² Arsa 2/51 Kat İrtifakı Dükkan 17 48.00m² KSA,E:1.00, Hmax:7.50 5,520,000.00₺ 165,600.00₺ 6.05.2026 11:42 36 Yenimahalle 1638 1 1,482.89m² Arsa 2/51 Kat İrtifakı Dükkan 18 48.00m² KSA,E:1.00, Hmax:7.50 5,520,000.00₺ 165,600.00₺ 6.05.2026 11:45 37 Yenimahalle 1638 1 1,482.89m² Arsa 3/68 Kat İrtifakı Dükkan 19 54.00m² KSA,E:1.00, Hmax:7.50 6,210,000.00₺ 186,300.00₺ 6.05.2026 11:48 38 Yenimahalle 1638 1 1,482.89m² Arsa 3/68 Kat İrtifakı Dükkan 20 54.00m² KSA,E:1.00, Hmax:7.50 6,210,000.00₺ 186,300.00₺ 6.05.2026 11:51 39 Yenimahalle 1638 1 1,482.89m² Arsa 3/68 Kat İrtifakı Dükkan 21 54.00m² KSA,E:1.00, Hmax:7.50 6,210,000.00₺ 186,300.00₺ 6.05.2026 11:54 40 Yenimahalle 1638 1 1,482.89m² Arsa 3/68 Kat İrtifakı Dükkan 22 54.00m² KSA,E:1.00, Hmax:7.50 6,210,000.00₺ 186,300.00₺ 6.05.2026 11:57 41 Yenimahalle 1638 1 1,482.89m² Arsa 3/68 Kat İrtifakı Dükkan 23 54.00m² KSA,E:1.00, Hmax:7.50 6,210,000.00₺ 186,300.00₺ 6.05.2026 12:00 42 Yenimahalle 1638 1 1,482.89m² Arsa 3/68 Kat İrtifakı Dükkan 24 54.00m² KSA,E:1.00, Hmax:7.50 6,480,000.00₺ 194,400.00₺ 6.05.2026 12:03 S. No Mahalle Mevkii Ada Parsel Taşınmaz Alanı Hisse Oranı Hiise Karşılığı Alan Niteliği İmar Durumu Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati 43 Killik Köy İçi 241 1 104.00m² 1/1 104.00m² Arsa KSA E:0.50 Hmax:6.50 234,000.00 ₺ 7,020.00₺ 6.05.2026 12:06 44 Killik Köy İçi 241 2 106.00m² 1/1 106.00m² Arsa KSA E:0.50 Hmax:6.50 238,500.00 ₺ 7,155.00₺ 6.05.2026 12:09 45 Yeşilyurt Köy İçi 244 8 457.00m² 209/224 426.40m² Arsa A-2 Konut 799,494.98 ₺ 23,984.85₺ 6.05.2026 12:12 KİRALANACAK TAŞINMAZLAR S. No Mahalle Mevkii Ada Parsel Hisse Karşılığı Alanı Niteliği Kiralanan Alan Kullanım Şekli Kira Süresi (Yıl) Aylık Kira Muhammen Bedeli+KDV 3 Yıllık Muhammen Bedeli+KDV Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati 1 Hacıaliler Köy İçi 117 7 376.36m² Arsa 52.00m² 03 Nolu Kahvehane 3 1,550.00 ₺ 55,800.00 ₺ 1,674.00 ₺ 6.05.2026 12:30 2 Ilgın Köy civarı 107 4 935.84m² Arsa 24.00m² 02 Nolu Dükkan 3 1,250.00 ₺ 45,000.00 ₺ 1,350.00 ₺ 6.05.2026 12:33 3 Killik Köy İçi 149 17 630.00m² Arsa 630.00m² Arsa 3 2,500.00 ₺ 90,000.00 ₺ 2,700.00 ₺ 6.05.2026 12:36 4 Kurtuluş Azmak 16 118 30,353.84m² Arsa 27.48m² 21 Nolu Dükkan 3 3,500.00 ₺ 126,000.00 ₺ 3,780.00 ₺ 6.05.2026 12:39 5 Piyadeler İstasyon Civarı 188 1 1,990.87m² Arsa 13.00m² 06 Nolu Dükkan 3 830.00 ₺ 29,880.00 ₺ 896.40 ₺ 6.05.2026 12:42 6 Piyadeler İstasyon Civarı 188 1 1,990.87m² Arsa 13.00m² 07 Nolu Dükkan 3 830.00 ₺ 29,880.00 ₺ 896.40 ₺ 6.05.2026 12:45 7 Soğuksu 321 6 956.21m² Altında Ondokuz Dükkanı Olan Bahçeli Kargir Düğün Salonu 18.00m² 02 Nolu Dükkan 3 2,250.00 ₺ 81,000.00 ₺ 2,430.00 ₺ 6.05.2026 12:48 8 Soğuksu 324 9 787.26m² Bahçeli Kargir Hamam 7.00m² 03 Nolu Dükkan 3 1,290.00 ₺ 46,440.00 ₺ 1,393.20 ₺ 6.05.2026 12:51 9 Toygar - - 71.00m² 71.00m² Kahvehane 3 3,000.00 ₺ 108,000.00 ₺ 3,240.00 ₺ 6.05.2026 12:54 10 Yenimahalle Tabakana 749 1 130.00m² Avlulu Kerpiç Dükkan 17.00m² 01 Nolu Dükkan 3 2,000.00 ₺ 72,000.00 ₺ 2,160.00 ₺ 6.05.2026 12:57

İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak,

Taliplilerden İstenecek Belgeler;

1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve Tebligat için Türkiye’de adres göstermek;

2. Nüfus cüzdan fotokopisi.

3. Geçici Teminatın yatırıldığı ve şartnamenin satın alındığına dair belge,(makbuzu)

4. Noter tasdikli imza sirküsü.

a-) Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri vermek,

b-) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek,

5. Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek:

a) Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek, (varsa)

b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek,

6. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

7. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 4. ve 5. maddelerinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi,şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri zorunludur.

8. Kiraya verilecek ve satışı yapılacak taşınmazın gezildiği, görüldüğüne dair yer görme belgesi sunmak.

9. Belediyeye borcu olmadığına ait belge ( İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı),

10. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalelerden Yasaklı Olmadığına dair Taahhütname

2886 sayılı kanunda açıklanan biçimde; Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.

Geniş bilgi ve idari şartnamesi mesai saatleri içerisinde Alaşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden kiralamalar için 1000,00₺ satışlar için 2000.00₺ karşılığında temin edilebilir.

Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

Taliplilerin İhale tarihinden 1 gün önce saat 17:30’a kadar geçici teminat makbuzları ile birlikte Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaatları İLAN olunur.