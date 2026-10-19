İstanbul Belediyesinin başına 12 Eylül askerî müdahalesinden sonra emekli bir albay belediye başkanı olarak atanmıştı. Adamın tek marifeti, askerlikten kalma alışkanlıkla her sabah belediye personeline içtima-yoklama yapmaktı. Bir gün belediyenin Saraçhane'deki ana binasında yapılan içtimadan sonra emekli albay belediye personeline “Herkes masasına otursun.” diye talimat verdi. Yüzlerce personel, masalarının başına geçip oturduktan sonra emekli albay, içtima alanında ayakta kalan personele hitaben “Sizleri işten çıkarıyorum.” dedi ve çekip gitti. Eski kurt, basit ama etkili bir yöntemle gerçekten iş yapanlarla safraları bu yolla ayırmış ve belediyeyi efektif yönetmenin ilk adımını böylece atmıştı.

Buna benzer bir içtima yarın Galatasaray Spor Kulübünde ve Galatasaray Sportif A.Ş.de yapılsa başta kulüpte ikinci başkan olan Metin Öztürk olmak üzere muhtemelen her iki Galatasaray kurumundaki yöneticilerin yarısı ayakta kalır. Kulüpte ilgilenilmesi gereken onca iş, çözülmesi gereken bir dolu sorun varken boş gezen, dedikodu yapan, algı operasyonu peşinde koşan, kulis çalışmasından başka işle ilgilenmeyen, aynı yönetimdeki arkadaşının yüzüne gülüp kuyusunu kazan yönetici sayısının bu kadar fazla olduğu bir dönem hiç olmamıştı.

Diğer yandan Galatasaray yüksek faizle borçlanarak ekonomik faaliyetlerini sürdürmeye çalışırken, TFF ve rakiplerle ayrı ayrı mücadele ederken bir kısım yöneticinin vurdumduymaz tavırlarla gününü gün etmesi bu gidişle iyi niyetle mesai harcayanları da olumsuz etkileyecek. Oysa özellikle bu sezon ülkedeki hem makroekonomik dengeler hem de Galatasaray özelinde ortaya çıkması muhtemel aksaklıklarla bütçe gelir kalemlerinde ciddi sapmalar ve nakit akışında önemli sıkıntılar olabilir. Bugün yaşanan ve ilerleyen süreçte ortaya çıkacak muhtemel sorunlar ancak tek vücut olmuş bir yönetim anlayışı ile aşılabilir.

Son zamanlarda çeşitli Galatasaraylı gruplardan, oluşumlardan peş peşe mesajlar, davetler alıyorum. Bunlar arasında 20 Ekim’de ASY1905 Derneğinin düzenlediği “Kaldığımız Yerden” başlıklı, Fatih Abi (Altaylı) ve Erden Timur’un ortak katılacağı bir söyleşi dikkatimi çekti. Yakın zamanda Erden’le çeşitli aralıklarla baş başa sohbet imkânım oldu. Açık ve üstü kapalı anlattıkları bende kalsın. Bakalım, söyleşi formatında neleri ne kadar anlatacak, merak ediyorum. Buna benzer şekilde Kırmızı Grubunun da çok yakın bir zaman içinde kendi arasında geniş katılımlı bir toplantı yapacağını biliyorum. Hepimizin malumu, AbdülrahimAlbayrak ciddi şekilde Yusuf Günay ve Kaan Kançal başta olmak üzere arkadaşları ile her hafta bir araya geliyor, hazırlık yapıyor.

Görünen o ki Galatasaray’da üyeler arasında bir kıpırdanma, bir arayış, bir farkındalık oluşmaya başlamış. Bu grupların içerisinde değerli insanlar, kendi alanında başarılı yöneticiler, akademisyenler, iş adamları var. Eksik olan tek şey, tüm bu dağınık grupları bir araya toplayacak bir liderlik vizyonu. Hâlihazırda Galatasaray’ın geldiği seviye ve ekonomik büyüklük, iyi niyetli amatör kadrolarla idare edilecek eşiği çoktan aşmış durumda. Bu devasa endüstride devamlı değişen şartlar, her hafta çeşitli branşlarda verilen zorlu mücadeleler, çeşitli spor dallarının federasyonları ile ilişkiler, uluslararası kuruluşlarla iletişim, basın, taraftarlar, üyeler, Galatasaraylı dernekler, devlet kurumları ve daha bir dolu muhatap ve paydaşla etkileşim var. Yani üç beş iyi niyetli yöneticinin çabası ile bu işlerin altından kalkmak artık mümkün değil.

Galatasaray’da son zamanlarda çoğu zaman haksız eleştirilen bir diğer oluşum Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği-1905 GSYİAD’ın voleybol ve basketbol şubelerine sponsor olduğunu görüyoruz. En son futbol altyapı akademisine de sponsor oldular. Bu olumlu ve destekleyici tutumlarından ötürü GSYİAD’ı tebrik ediyorum. Ancak yine de bu durum, diğer yandan beni endişeye sevk etti. Öyle ya, 23 Mayıs’ta yapılan seçimden önce Galatasaray’a “Tesla” sponsor olacak diye haberler okumuştuk. 10 Ekim Mali Genel Kurulu öncesinde de “Amazon”un sponsorluğu konuşuluyordu. Gelinen noktada algı ile kamuoyu yaratıp rüzgâr yapanlar gerçek ve güçlü sponsorlar bulamadığı için bu iş sonunda GSYİAD’a ihale edilmişanlaşılan. Halbuki sponsorluktan sorumlu yönetici arkadaş başkalarının işine maydanoz olacağına kendi işini yapsa belki sonuçlar daha iyi olurdu ama ne gam.

Yaşı uygun olanlar bilir, eskiden sinemalarda film aralarında ışıklar yanınca boyunlarına astıkları ahşap tabla ile Alaska-Frigo-Gazoz diye bağırarak satış yapan seyyar satıcılar olurdu. Bugün artık ne o satıcılar kaldı ne de Alaska-Frigo-Gazoz. Dünya değişti, biz değiştik. Artık sinema yerine daha çok dijital platformlar revaçta. Yani diyeceğim o ki artık yeni tip yöneticiler, yeni tip yönetim anlayışı gerek. Aslında yeni bir başlangıç gerek.