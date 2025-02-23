İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 25. haftasında Espanyol'u konuk eden Alaves'in binlerce taraftarı, İsrail'e kırmızı kart gösterdi.

Mendizorroza Stadı'nda konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona eren maç öncesi Alavesli taraftarlar, yaptıkları koreografide Filistin bayrağı açarak ellerinde tuttukları kırmızı kartonlarla İsrail'e kırmızı kart göstererek tepkilerini ortaya koydu.

Binlerce İspanyol taraftar, İsrail soykırımına kırmızı kart gösterirken tribünlerin bir bölümünde tamamen kırmızı bir görüntü oluştu. Taraftarlar, tribünlerde attıkları sloganlarda İsrail'in uluslararası futbol organizasyonlardan men edilmesi çağrısında bulundu.

LaLiga'da geçen hafta da Osasuna taraftarları, Real Madrid'i konuk ettikleri maçta İsrail'e kırmızı kart göstermişti.

KIRMIZI KART ÇAĞRISI BÜYÜYOR

Dünya genelinde 30'dan fazla ülkede Filistin'e destek için protesto gösterileri düzenlemesi için çalışma yaptığını duyuran Celtic'in "Yeşil Tugay" (Green Brigade) taraftar grubu, İskoçya ile birlikte İspanya'dan Şili'ye, Türkiye'den İtalya'ya Endonezya'dan Belçika'ya birçok ülkede yapılan maçlarda tribünlerden farklı dil, ırk ve dine mensup taraftarı bir araya getirerek "İsrail'e Kırmızı Kart Göster" (Show Israel The Red Card) pankartları açılmasını sağladı.

FIFA VE UEFA'DAN ÇİFTE STANDART

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana çocuk, kadın, yaşlı demeden 48 bini aşkın Filistinli'nin yaşamına son veren İsrail, ateşkese kadar geçen 15 ayda spor organizasyonlarında boy göstermeyi sürdürdü.

Sporda uluslararası çatı kuruluşları, 1 yılı aşkın süredir yaşananlara rağmen İsrail takımlarına ve sporcularına yaptırım ya da kınama uygulamadı.

Sporun çatı kuruluşları, 2022 yılında Ukrayna'yı işgal eden Rusya için aldığı kararlar ise dikkati çekmişti. UEFA, Rusya'nın Ukrayna işgalinin daha ikinci gününde mesaj yayımlamıştı. Aynı gün toplanan FIFA, Rusya'da uluslararası futbol maçlarının oynanmayacağını, karşılaşmalarda Rusya bayrağı ve marşının kullanılmayacağını açıklamıştı. Çatışmaların başladığı dördüncü günde ise FIFA ve UEFA, Rus kulüpleri ile milli takımlarının organizasyonlarına katılımını askıya almıştı.

Rus takımları, o günden bu yana uluslararası alanda müsabakalara katılamıyor.