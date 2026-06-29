İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada içeriği suç teşkil eden videolar yayımladığı belirlenen Tamar Tanrıyar hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlarından resen soruşturma başlattı, gözaltı kararı verdi.

TEHDİDE KALKIŞTI

Sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı tespit edilen Tamar Tanrıyar geçtiğimiz günlerde gazetemiz SÖZCÜ hakkında da alçakça iftiralarda bulunmuştu. SÖZCÜ’yü susturmak için aparat olarak kullanıldığı sanılan Tanrıyar, gazetemiz için “60 milyon dolar kredi aldı, geri ödemedi” iftirası atmıştı. Tanrıyar son olarak gazetemizi dağıtan Turkuvaz Dağıtım Pazarlama Şirketi yöneticilerini tehdide kalkıştı.

Tanrıyar, Turkuvaz Medya’nın yöneticilerine seslenerek, SÖZCÜ’nün dağıtımının engellenmesi için tehdide kalkışmış, “Sizi uyarıyorum. Acele kopun bunlardan. Size 1 Temmuz’a kadar müsaade. Koptunuz koptunuz, yoksa beni susturamazsınız” ifadelerini kullanmıştı.

YURT DIŞINA KAÇTI

Peşpeşe iftiralar üzerine soruşturma hakkında soruşturma açılan Tanrıyar’ın, gözaltı kararını da önceden öğrendiği ve 23 Haziran günü Marmaris Deniz Hudut Kapısı’ndan tekneyle yurtdışına çıktığı anlaşıldı. SÖZCÜ’nün gerçek haberciliğinden rahatsız olup Tanrıyar’ı kullananların, gözaltı kararını önceden öğrenip iftiracıya haber verdiği ve yurtdışına kaçmasını sağladığı saptandı.

Savcılık da açıklama yaparak kaçışı doğruladı ve kendisi hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.

Resen soruşturma başlatıldı

Hakkında re’sen soruşturma başlatılan Tamar Tanrıyar’la ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklaması şöyle:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, bir kısım sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheli Tamar Tanrıyar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesinde düzenlenen ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve 217/A maddesinde düzenlenen ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlarından re’sen soruşturma başlatılmış olup şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.”

Mengü’den Tanrıyar destekçilerine çağrı: CHP’ye bir özür borcunuz var

Gazeteci Nevşin Mengü, son olarak Turkuvaz Medya ve SÖZCÜ’yü hedef alan Tamar Tanrıyar’ın açıklamaları üzerinden iktidar yanlısı isimleri eleştirdi.

Mengü, ‘’Tanrıyar ismini CHP’li isimlere yönelik itibar suikasti videoları ile tanıdık. Özgür Özel Tanrıyar’dan ‘deli karı’ diye bahsedince iktidara yakın bazı yorumcular sahip çıktı. Tanrıyar şaşırtıcı bir biçimde son videosunda Albayrak ailesini hedef aldı ve hakkında dezenformasyondan gözaltı kararı verildi. Albayrak ailesine karşı böyle bir operasyona kalkan birinin bir maşa olduğu çok açık. Daha önce Tanrıyar’a sahip çıkanlar ise CHP’lilere özür borçlu’’ diye yazdı.

Bu senaryoları kimin kurguladığı çıkacak

Tamar Tanrıyar’ın iftiralarına a haber’de çalışan gazeteci Mehmet Karataş sert tepki gösterdi. Karataş, sosyal medya hesabından şu yorumu yaptı:

“Yürütülen iftira kampanyalarının, algı operasyonlarının ve kirli hesapların arkasında kimlerin olduğu, bu senaryoları kimlerin kurguladığı ve hangi amaçlara hizmet ettiği de zamanı gelince ortaya çıkar. Türkiye’de hiçbir karanlık hesap sonsuza kadar gizli kalmaz.”