Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen prestijli ATP Masters turnuvasının finali, tenisseverlerin nefesini kesen bir güç savaşına sahne oldu. Dünya 3 numarası İspanyol raket Carlos Alcaraz, kortta ABD'nin yükselen yıldızı Ben Shelton ile kozlarını paylaştı.

Son derece çekişmeli geçen ve servis oyunlarının belirleyici olduğu mücadelede soğukkanlılığını koruyan 23 yaşındaki Alcaraz, ilk seti tie-break sonucunda 7-6, ikinci seti ise 7-5 kazanarak sahadan 2-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla İspanyol raket, geçtiğimiz eylül ayında ABD Açık çeyrek finalinde beş setlik yıpratıcı bir maçın ardından elendiği Shelton'dan rövanşı kortta almış oldu.

SAKATLIKTAN KUSURSUZ GERİ DÖNÜŞ

Bileğinden yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle yaklaşık dört ay boyunca kortlardan uzak kalan Alcaraz, sahalara dönüşünün ardından adeta durdurulamaz bir seri yakaladı.

ABD Açık ile birlikte yeniden tura dönen yıldız tenisçi, o tarihten bu yana çıktığı 17 resmi karşılaşmanın yalnızca birini kaybederek olağanüstü bir istatistiğe imza attı. Bu süreçte vitrinine 3 kupa birden ekleyen İspanyol süperstar, Paris'te elde ettiği zaferle birlikte kariyerinin 9. ATP Masters 1000 şampiyonluğunu koleksiyonuna dahil etti.

"PARİS ARTIK ÇOK ÖZEL"

Fransa'da ilk kez kupa kaldırmanın gururunu yaşayan dünya yıldızı, karşılaşmanın ardından düzenlenen ödül töreninde duygusal açıklamalarda bulundu. Paris'te daha önce yaşadığı hayal kırıklıklarını telafi ettiğini belirten Alcaraz, şu ifadeleri kullandı: