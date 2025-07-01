İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen Wimbledon Tenis Turnuvası'nın ilk gününün akşam seansında yapılan müsabakalarda son 2 yılın Wimbledon şampiyonu Carlos Alcaraz'la Fabio Fognini karşılaştı.

Son 2 yılın Wimbledon şampiyonu Alcaraz, 4 saat 37 dakika süren müsabakada İtalyan raket Fognini'yi 7-5, 6-7, 6-4, 2-6 ve 6-1'lik setlerle 3-2 yenerek ikinci tura yükseldi.

Günün diğer mücadelesinde, Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas, Fransız raket Valentin Royer karşısında iki set kaybettikten sonra yaşadığı sırt sorunları nedeniyle turnuvaya erken veda etti.

Tek erkeklerde, Felix Auger-Aliassime, Nuno Borges, Joao Fonseca, Ethan Quinn, Karen Khachanov, Billy Harris, Cristian Garin, Jan-Lennard Struff, Alejandro Davidovich Fokina, Gabriel Diallo, Jenson Brooksby ve Andrey Rublev rakiplerini yenerek ikinci tura çıktı.

Tek kadınlarda Naomi Osaka 2. tura kaldı

Dört kez Grand Slam şampiyonu olan Naomi Osaka, 21 yaşındaki Avustralyalı raket Talia Gibson karşı karşıya geldi.

Japon raket Osaka, rakibini 6-4 ve 7-6’lık setlerle 2-0 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

Tek kadınlarda, Leylah Annie Fernandez, Olga Danilovic, Diana Shnaider, Laura Siegemund, Solana Sierra, Beatriz Haddad Maia, Aliaksandra Sasnovich, Emma Raducanu, Amanda Anisimova, Kamilla Rakhimova, Marie Bouzkova, Jasmine Paolini, Katie Boulter, Anastasia Pavlyuchenkova, Ashlyn Krueger ve Elise Mertens rakiplerini yenerek ikinci tura çıkan diğer isimler oldu.

Tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon'da bu yıl tek kadınlarda şampiyon 12 Temmuz Cumartesi günü, tek erkeklerde ise 13 Temmuz Pazar günü belli olacak.