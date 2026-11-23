İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde şampiyon oldu. Tekler finalinde Alman Alexander Zverev ile karşılaşan Alcaraz, rakibini 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup etti.

Turnuvanın 2 numaralı seribaşı Alcaraz, daha önce iki kez ATP Finalleri şampiyonluğu yaşayan Zverev karşısında bu organizasyondaki ilk kupasını kazandı.

23 YAŞINDA EN GENÇ İSİM OLDU

Alcaraz bu sonuçla Andre Agassi, Roger Federer ve Novak Djokovic'in ardından dört Grand Slam turnuvasında ve sezon sonundaki ATP Finalleri'nde şampiyonluk kazanan dördüncü tenisçi oldu. 23 yaşındaki İspanyol raket, bu başarıya ulaşan en genç isim unvanını da elde etti.