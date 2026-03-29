Bir adam, eşinin kendisini aldattığını öğrenmesinin ardından hemen polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Yapılan ihbar ve soruşturma sonucunda, kadının birlikte olduğu kişi hakkında zina suçlamasıyla işlem başlatıldı ve şahıs tutuklandı.

Olayla ilgili yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve tarafların ifadelerinin alındığını belirtti. Konuyla ilgili yasal süreç ve cezai boyutun, ilgili Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre yürütüleceği kaydedildi.

Olay, toplumsal ve hukuki açıdan zina suçlamalarının hala bazı durumlarda polis müdahalesi ile sonuçlanabileceğini gösteren bir örnek olarak dikkat çekti.