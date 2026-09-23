Dikkat çeken olay bir müşterinin kuyumcuda yaptığı alışveriş sırasında ortaya çıktı. Ödeme için verilen 200 TL’lik banknotu inceleyen kuyumcu, üzerinde el yazısıyla yazılmış ifadeler bulunduğunu fark etti.

Banknotun hem ön hem de arka yüzünde çeşitli notların yer aldığı görüldü.

"NURCAN" İSİMLİ KİŞİYİ HEDEF ALDI

Banknotun üzerindeki yazılarda, yuvasının yıkıldığını öne süren bir kadının, yaşadıklarından sorumlu tuttuğu “Nurcan” isimli kişiyi hedef aldığı görüldü.

Kadının, hedef aldığı kişinin telefon numarasını da banknotun üzerine yazdığı ve sitem içeren ağır ifadeler kullandığı belirtildi.

İNTİKAM MESAJINI PARAYA YAZDI

Banknotun üzerindeki ifadelerin, yaşadığı bir ilişki nedeniyle mağdur olduğunu düşünen kişinin tepkisini yansıtmak amacıyla yazıldığı değerlendirildi.

Kuyumcuda ortaya çıkan banknot, üzerindeki sıra dışı mesaj nedeniyle çevredekilerin de dikkatini çekti. Sosyal medyada da paylaşılması beklenen olay, “intikamın adresi bu kez 200 TL oldu” yorumlarına neden oldu.