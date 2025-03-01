Kocaeli Gebze'de bir apartman dairesinde yaşanan olaya göre, eve gelen Y.K., karısı S.K. ile M.Ç. isimli erkekle karşılaştı. Y.K., eşi S.K.'nin kendisini M.Ç. ile aldattığını öne sürmesi üzerine, taraflar arasında tartışma çıktı.
EŞİ VE KARŞILAŞTIĞI KİŞİYİ BIÇAKLADI
Büyüyen tartışmada Y.K. bıçakla, eşi S.K.'yi elinden, M.Ç.'yi de kalçasından yaraladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından S.K. Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, M.Ç. ise Gebze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Polis, Y.K.'yı gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.