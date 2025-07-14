Evli çiftler arasında yaşanan tartışmalar ve çalkantılı durumlar, bazı zamanlar çiftlerin birbirine karşı güvensizlik hissetmesine neden olabilir.



Tayland'da yaşayan Klaew Kla adındaki fenomen, sosyal medya işleri için kurduğu ofisten evine döndüğünde sık sık eşini yorgun olarak gördü. Eşinin kendisine karşı sürekli soğuk davranışlar sergilemesinden rahatsızlık duyan 29 yaşındaki Kla, aldatıldığını düşünerek eşinden habersiz şekilde eve gizli kamera sistemi yerleştirdi.



KAMERADA GÖRDÜKLERİ UTANMASINA NEDEN OLDU



Paylaştığı görüntülerde, evinin mutfak ve yatak odası bölümüne kamera yerleştirmekten kendisinin de rahatsızlık duyduğunu belirten fenomen, her şeye rağmen bu adımı attıktan sonra yaşadıklarını açıkladı.



Eşinin sadakatsizliği ile karşılaşacağını düşünen genç fenomen, aradan geçen bir hafta sonra kameraları kaldırdı ve içerisine kaydedilmiş görüntüleri izlemeye koyuldu.



İzlediği görüntülerde eşinin gün boyunca ev işleriyle uğraştığı, kendisine yemek hazırladığı, çamaşır ve ütülerle meşgul olduğunu ve zannettiğinden çok daha fazla enerji harcadığını gören Kla, duyduğu şüphe nedeniyle büyük bir pişmanlık yaşadı.

EŞİNE DAVRANIŞ ŞEKLİNİ TAMAMEN DEĞİŞTİRDİ



Eşinin mobilyaları, parkeleri hatta bazı günler duvarları bile sildiğini gören genç adam, bugüne kadar kolay zannettiği işlerin aslında ne kadar zaman aldığına ve insanı yorduğuna tanık oldu. Evlendiklerinden beri hiçbir zaman temizlik ya da alışveriş işlerine dahil olmadığını belirten Kla, bu görüntülerin ardından eşine olan yaklaşımını tamamen değiştirdi.



Artık sık sık eşiyle birlikte alışverişe çıkan genç fenomen, aynı zamanda yemek ve temizlik gibi ev işlerinde de eşine yardımcı olduğunu açıkladı.





