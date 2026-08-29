Tayvan’da yaşanan sıra dışı bir sadakatsizlik olayı, teknoloji ve hukuk sınırlarının nasıl kesiştiğini gözler önüne serdi. Yazlık evde bulduğu yabancı bir diş fırçasından şüphelenerek eşini takibe alan adam, gerçeği robot süpürge kamerasıyla ortaya çıkardı. Ancak hukuk mücadelesinde kazandığı zafer, kısa süre sonra hapis cezasına dönüştü.

ŞÜPHEYİ BÜYÜTEN DİŞ FIRÇASI VE OTOPARK KAMERALARI

2021 yılında evlenen ve ailesiyle yaşayan Tayvanlı koca, Eylül 2023'te çiftin nadiren ziyaret ettiği kır evinde kullanılmış bir diş fırçası buldu. Şüphelerinin üzerine giden adam, otoparktaki güvenlik kameralarını incelediğinde karısını eve bırakan yabancı bir adamla karşılaştı.

ROBOT SÜPÜRGENİN KAMERASI GERÇEĞİ KAYDETTİ

Olaydan üç ay sonra şüphelerini doğrulamak isteyen adam, evdeki robot süpürgeyi mobil uygulama üzerinden uzaktan çalıştırdı. Cihazın ses özelliğini kullanarak karısıyla iletişim kurmayı hedeflerken, robot süpürgenin kamerası skandal görüntüleri canlı olarak kaydetmeye başladı.

Kayıtlarda; kadının kıyafet değiştirdiği, romantik ilişki yaşadığı adamla sarıldığı ve evde çıplak dolaştığı anlar yer aldı. Koca, bu görüntüleri mahkemede delil olarak kullanmak üzere anbean kaydetti.

500 BİN TAYVAN DOLARI TAZMİNAT KAZANDI AMA...

Eşine ve sevgilisine evlilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2 milyon Tayvan doları (3.135.600 TL) tutarında tazminat davası açan adam, mahkemenin ilişkiyi "arkadaşlık sınırlarını aşan" bir durum olarak değerlendirmesiyle davayı kazandı. Mahkeme, tarafların kocaya 500 bin Tayvan doları (761.620 TL) tazminat ödemesine karar verdi.

GİZLİ ÇEKİM DAVASI HAPİS CEZASI GETİRDİ

Zafer sevinci kısa sürdü. Karşı dava açan kadın, eşini izinsiz gizli çekim yapmakla suçladı. Adam, görüntülerin zaten bir hukuk mahkemesinde delil olarak kabul edildiğini ve eyleminin yasal gerekçelere dayandığını savundu.

HAKLIYKEN HAPİS CEZASI

Özel hayatın gizliliğini ihlal etmekten suçlu bulunan koca, 5 ay hapis ve 150 bin NT$ para cezasına çarptırıldı. Tayvan yasalarına göre, bir kişinin özel veya mahrem eylemlerini rızası olmadan gizlice kaydetmek 3 yıla kadar hapis ve 300 bin NT$ para cezasıyla yaptırımlandırılıyor. Akıllı teknolojiyi kullanarak aldatıldığını kanıtlayan adam, izlediği yöntem nedeniyle cezaevinin yolunu tuttu.