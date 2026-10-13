Brezilya'nın Bahia eyaletine bağlı Salvador kentinde, Barra bölgesindeki Avenida Oceânica yakınlarında bulunan bir binada dramatik anlar yaşandı. Üst katlardan bir adamın aşağı düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yerel basında yer alan iddialara göre adam, evli bir kadınla birlikte bulunduğu sırada kadının eşinin beklenmedik şekilde eve gelmesi üzerine yakalanmamak için panikledi.

"PENCEREDEN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YERE ÇAKILDI"

Çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, adamın binanın dış cephesinde tutunmaya ve dengesini korumaya çalıştığı görülüyor. Bir süre pencere çevresindeki yapıya tutunan adam, dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Olayın ardından çevredekilerin yardım çağrısı üzerine sağlık ekipleri hızla bölgeye ulaştı.

Yerel basındaki bilgilere göre üçüncü kat seviyesinden düşen adam, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Salvador'daki Hospital Geral do Estado (HGE) hastanesine kaldırıldı. Rio Grande do Norte eyaletinden olduğu belirtilen adamın hastaneye ağır yaralı olarak getirildiği ve ameliyata alınmasının planlandığı açıklandı. Ancak ameliyatın gerçekleşip gerçekleşmediği ve adamın güncel sağlık durumuna ilişkin doğrulanmış yeni bir bilgiye ulaşılamadı.

Bahia Sivil Polisi, olayı ilk aşamada olası bir intihar girişimi olarak kayda geçirdi. Düşmenin kesin nedeninin ise henüz açıklığa kavuşmadığı öğrenildi.