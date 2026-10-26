Aldeberan Özdoğan ile Oytun Özdoğan çifti, yaz aylarında gündeme gelen aldatma iddialarının ardından yeniden magazin dünyasının konuştuğu isimler oldu. Bu kez Aldeberan Özdoğan’ın bir mekânda Yaşar İpek’le dans ederken görüntülenmesi soru işaretlerine yol açtı. Boşanma süreci devam eden Özdoğan, fotoğrafların ardından avukatı aracılığıyla iddialara yanıt verdi.

YAŞAR İPEK’LE FOTOĞRAFLARININ PERDE ARKASINI ANLATTI

Aldeberan Özdoğan ile Oytun Özdoğan’ın, bir dönem aşk yaşayan Yaşar İpek ve Seren Serengil’le yakın arkadaş oldukları belirtildi. Özdoğan’ın, yakın arkadaşı Serengil’in eski eşi İpek’le aynı mekânda eğlenmesi ve dans ederken görüntülenmesi dikkat çekti.

Fotoğrafların ardından Aldeberan Özdoğan, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada Yaşar İpek’le yakınlaştığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

“SADECE 15 DAKİKA DANS ETTİ”

Açıklamada, Özdoğan’ın söz konusu mekâna bir kadın arkadaşıyla yemek yemek için gittiği, ardından yaklaşık 15 dakika ayakta dans ederek mekândan ayrıldığı belirtildi.

Yaşar İpek’le uzun yıllardır tanıştıkları ve geçmişte ailecek görüştükleri ifade edilen açıklamada, Özdoğan’ın İpek’i yaklaşık yedi yıl aradan sonra ilk kez gördüğü ve karşılaşmaları üzerine kısa süre sohbet ettikleri kaydedildi.

“HABERLER İFTİRA NİTELİĞİNDE”

Fotoğraflardaki görüntülere de değinilen açıklamada, Yaşar İpek’in yalnızca Özdoğan’ın arkasında durduğu ve ikili arasında herhangi bir temas bulunmadığı ileri sürüldü.

Söz konusu haberlerin, boşanma davası devam eden Aldeberan Özdoğan’ı karalamaya yönelik olduğu savunulan açıklamada, tekzip, tazminat ve diğer yasal yollara başvurulacağı belirtildi.



İşte o açıklamasının tamamı:



''Müvekkilim Aldeberan Özdoğan hakkında bugün basında yer alan ''Yaşar İpek isimli kişi ile yakınlaştığına, birlikte eğlendiklerine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Zira müvekkil söz konusu mekanda sadece bir kız arkadaşı ile yemek yemiş, sonrasında 15 dakika kadar ayakta dans ettikten sonra mekandan ayrılmıştır. Yaşar İpek isimli kişi ile müvekkil uzun yıllardır tanışmakta olup çok uzun yıllar boyunca yine ailecek görüşmüşlerdir. Ancak müvekkil kendisi son yedi yıldır ilk defa görmüş, bu tesadüf üzerine kısa bir süre söz konusu mekanda konuşmuşlardır. Basında yer alan fotoğraflarda Yaşar İpek sadece müvekkilin arkasında durmaktadır, aralarında hiçbir temas bulunmamaktadır. Söz konusu haberler boşanma davası devam eden müvekkili karalamaya yönelik kasıtlı ve çirkin iftira niteliğindedir. Her türlü tekzip, tazminat ve sair şikayet ile dava haklarımızı kullanacağımızı önemle vurgularız.''