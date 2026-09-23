İspanya Kastilya-La Mancha Yüksek Adalet Mahkemesi, dükkanın el değiştirmesine rağmen iş ilişkisinin gerçekte hiç kesintiye uğramadığına karar vererek, işçinin aldığı 18 bin euro (Yaklaşık 1 milyon TL) kıdem tazminatını eski patronuna iade etmesine hükmetti.

MAHKEME 3 GÜNLÜK SÜREYİ AFFETMEDİ

2007 yılından bu yana aynı piyango bayisinde görev yapan çalışan, işletmenin el değiştirmesi üzerine Ekim 2024'te eski patronu tarafından mali gerekçeler gösterilerek işten çıkarıldı ve tazminatı ödendi.

Yapılan ilk devir anlaşmasına göre yeni dükkan sahibinin mevcut personeli devralmaması gerekiyordu. Ancak beklenen olmadı ve işten çıkarılan çalışan, sadece 3 gün sonra dükkanın yeni sahibi tarafından aynı pozisyonda ve aynı şartlarla tekrar işe alındı.

Aynı tezgahın başına geçen işçi, hiçbir şey değişmemiş gibi çalışmaya devam etti.

ESKİ PATRON MAHKEMENİN KAPISINI ÇALDI

Durumun farkına varan eski dükkan sahibi, işçiye ödediği tazminatın iadesi için hukuki süreç başlattı. İşçi ise işten çıkarılmanın haksız olduğunu savunarak davayı üst mahkemeye taşıdı.

Dosyayı inceleyen Yüksek Adalet Mahkemesi, dükkanın faaliyetlerine ara vermeden devam ettiğini, çalışanın da görevini neredeyse hiç aksatmadan sürdürdüğünü belirterek işletme devrinin gerçekleştiğine karar verdi.

Mahkeme heyeti, iş ilişkisinin yeni şirket çatısı altında aynen sürdüğü bir senaryoda hem işin hem de tazminatın korunmasının hukuka ve mantığa aykırı olduğunu vurguladı. Kıdem tazminatının artık bir gerekçesi kalmadığına hükmeden yargı, 18 bin 225 avronun eski patrona iade edilmesini kararlaştırdı.