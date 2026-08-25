İngiliz iş insanı Paul Lister, İskoçya'da satın aldığı 23 bin dönümlük tahrip edilmiş av arazisini 20 yıllık kesintisiz restorasyon çalışmasıyla doğaya yeniden kazandırdı. Bölgeye dikilen 1 milyon yerli ağaç sayesinde, onlarca yıldır vadilerden tamamen kaybolan kızıl sincaplar ve nesli tehlikedeki yaban kedileri vadiye geri döndü.

ÇORAK ARAZİ NASIL VAHA HALİNE GELDİ?

2003 yılında Alladale arazisini devralan Lister, aşırı otlatma nedeniyle tarihi Kaledonya Ormanı'nın tamamen yok olduğunu saptadı. Otlatmayı önlemek için geniş alanlar çitlerle çevrildi; çam, huş, söğüt ve üvez gibi 1 milyon yerli ağaç fidesi dikildi. Büyüyen orman dokusu sayesinde habitat yenilendi ve "Trees for Life" örgütüyle yürütülen ortak çalışmayla bölgeye bırakılan kızıl sincaplar 20 yıl sonra ilk kez doğal ortamlarında üremeye başladı.

KURT VE AYI PLANI NEDEN TEPKİ ÇEKTİ?

Yellowstone Milli Parkı'ndaki ekolojik modelden ilham alan Lister, geyik popülasyonunu dengede tutmak amacıyla araziye Avrasya kurtları ve boz ayıları getirmeyi hedefledi. Ancak bölgedeki çiftçiler ve yerel halk, hayvancılığa yönelik saldırı riski gerekçesiyle projeye şiddetle karşı çıktı. Gelen yoğun muhalefet üzerine yırtıcı hayvanların alana getirilmesi planı askıya alınarak odak noktası bitki örtüsü restorasyonu ve yaban kedisi üreme programlarına kaydırıldı.

DEĞİŞİMİN FİNANSMANI NASIL SAĞLANIYOR?

Rezervdeki ekolojik dönüşüm ve karbon depolama kapasitesi yüksek bataklıkların iyileştirilmesi çalışmaları, üst düzey ekoturizm faaliyetleriyle finanse ediliyor. Tarihi konaklama tesislerinde kalan ziyaretçiler; 4x4 safarilerine, rehberli doğa turlarına ve sahada yürütülen ekolojik araştırmalara katılarak dev projenin sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor.