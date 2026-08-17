Karabük’ün Safranbolu ilçesinde çiftçilik yapan Saffet Doğruyol, ata tohumlarından elde ettiği sebze ve meyveleri kimyasal ve pestisit kullanmadan yetiştirerek tüketicilerle buluşturuyor. Doğruyol, ürünlerini hem bahçesinden hem de halk pazarı ve internet üzerinden satışa sunuyor.

Domates, biber, fasulye, kavun ve karpuz başta olmak üzere çok sayıda ürünü doğal yöntemlerle yetiştiren Doğruyol, üretim sürecinde kimyasal ve pestisit kullanmıyor. Doğruyol, farklı sebze ve meyve çeşitlerinde ata tohumlarını tercih ediyor.

Ürünlerinin organik üretim kapsamında ve sertifikalı olduğunu belirten Doğruyol, "Tamamen organik olarak yetişiyor. Ürün yelpazemiz geniş. Kavun, karpuz, domates, fasulye çeşitleri, biber çeşitleri ve domatesin birçok çeşidini yetiştiriyoruz. Bunların en büyük özelliği organik olmasının yanı sıra hepsinin ata tohumu olması" ifadelerini kullandı.

MÜŞTERİLER ÜRÜNLERİNİ KENDİLERİ TOPLUYOR

Doğruyol’un bahçesi, ürün satın almak isteyen müşterilere de açık. Bahçeyi ziyaret edenler, diledikleri sebze ve meyveleri kendi elleriyle toplayabiliyor. İsteyen müşteriler için ise ürünler Doğruyol tarafından hazırlanarak teslim ediliyor.

Ürünlerini farklı kanallardan tüketiciye ulaştıran Doğruyol, perşembe günleri halk pazarında da satış yaptıklarını belirtti. Doğruyol, şu ifadeleri kullandı: "Sağlıklı beslenmenin yolu sağlıklı gıdadan geçiyor. Bahçeye gelen misafirlerimiz ürünleri taze alıyorlar. Perşembe günleri halk pazarında çıkıyoruz. İnternet üzerinden ve bahçeden satışımız var. Gençlere tarım yapmalarını kesinlikle tavsiye ederim. Üretmek güzel. Emek var. Emeğinizin karşılığını size Yaradan'ın verdiğini görmek güzel."