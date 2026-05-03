Şehirlerarası bir otobüs terminalinden aldığı pişmaniye kutusunu açan bir vatandaş, karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Ürünün yalnızca üst kısmında pişmaniye bulunduğu, kutunun büyük bölümünün ise boş bırakıldığı görüldü. Paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, birçok kullanıcı duruma tepki gösterdi.

KUTU BÜYÜK AMA İÇİ NEREDEYSE BOMBOŞ

Geniş ve dikkat çekici ambalaja rağmen kutudan yalnızca üç parça pişmaniye çıktı. İç hacmin büyük kısmının plastik bir kapla doldurulduğu, ürün miktarının ise beklentinin oldukça altında kaldığı görüldü. Görüntülerde, kutunun boyutuna kıyasla içeriğin son derece sınırlı olması dikkat çekti.

AMBALAJ TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Yaşanan olay, 'aldatıcı ambalaj' konusunu yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı benzer deneyimlerini paylaşırken, uzmanlar ürün ambalajlarının içeriği doğru ve açık şekilde yansıtması gerektiğini vurguladı. Tüketicilerin bu tür durumlarda yasal haklarını arayabileceğine dikkat çekildi.