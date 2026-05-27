Satın aldıkları çekmeceli dolabın iç kısımlarını el feneri yardımıyla inceleyen aile, iki ahşap plaka arasına sıkıştırılmış rulo halinde banknotlar tespit etti. Yapılan detaylı incelemede, gizli bölmeden on adet 50 dolarlık ve bir adet 100 dolarlık olmak üzere toplam 600 dolar nakit para çıkarıldı. Banknotların üzerindeki basım tarihlerini inceleyen çift, paraların büyük bölümünün 1960’lı yıllara, bir adet banknotun ise 1950 yılına ait eski tasarımlı seriler olduğunu rapor etti.

GİZLİ BÖLMELERDEN ŞANS SİKKESİ DE ÇIKTI

Mobilyanın diğer bölmelerinde de arama çalışmalarını derinleştiren aile, şifonyerin iç kısmında plastik koruyucu kılıf içerisine yerleştirilmiş altın renkli bir sikke daha buldu. Sikkenin bir yüzünde ejderha figürü, diğer yüzünde ise Uzak Doğu kültürüne ait sembollerin yer aldığı görüldü. Paraların yerleştirilme şekli, bir önceki sahibinin bu alanı kasıtlı bir saklama yeri (zula) olarak kullandığını netleştirdi.

Sosyal medyada paylaşılan buluntu videolarının ardından nümismatlar ve finans uzmanları devreye girdi. Koleksiyoncular, 1950 ve 1960'lı yıllardan günümüze kadar kondisyonu bozulmadan ulaşan bu tip nadir banknotların, nominal değerleri olan 600 doların çok daha üzerinde bir koleksiyon ve piyasa değerine sahip olabileceğini bildirdi. Ekonomi analistleri ise bulunan 600 doların basıldığı dönemdeki alım gücünün, günümüz finansal şartlarında yaklaşık 6 bin dolarlık bir hacme tekabül ettiğini hesapladı.