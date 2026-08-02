İstanbul'da 2 Ağustos Pazar günü düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) öncesinde adayları ve sınav görevlilerini sevindiren haber geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Ulaşım İstanbul, sınav günü yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla toplu ulaşımın belirli saatler arasında ücretsiz sağlandığını duyurdu.

Hangi Saatler Arasında Yararlanılacak?

Ulaşım İstanbul tarafından yapılan resmi açıklamada ücretsiz ulaşım saatleri netleşti. Adaylar ve sınav görevlileri, sınav başlangıcının 2 saat öncesinden başlayıp sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanabilecek. Ulaşım İstanbul'dan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2 Ağustos Pazar günü yapılacak olan (ALES) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na girecek vatandaşlarımız ve öğretim görevlileri sınav yerlerine ulaşım için sınav belgelerini veya görevli belgelerini göstererek, sınav başlangıcının 2 saat öncesinden sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecektir."

Ücretsiz Ulaşım Hangi Araçlarda Geçerli?

Sınav günü uygulanacak ücretsiz ulaşım imkanı, İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan tüm hatlarda geçerli olacak. Bu kapsamda adaylar ve görevliler; İETT Otobüsleri, Metro hatları, Metrobüs ve Tramvay hatlarını ücretsiz kullanabilecek.

Başvuru İçin Ne Yapmak Gerekiyor?

İstanbul'da ALES günü toplu taşımadan ücretsiz yararlanmak isteyen adayların ve görevlilerin kart basım turnikelerinden geçerken veya görevlilere Sınav Giriş Belgesi ya da Görevli Belgesi göstermeleri yeterli olacak.