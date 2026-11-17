Samsun’un İlkadım ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, belediye otobüsü şoförünün müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, saat 16.00 sıralarında Samsun-Ankara yolu Derecik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hareket halindeki otomobilinden alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekti.
Bu sırada bölgeden geçen Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüsün şoförü, yanan otomobili görünce aracını durdurdu. Otobüsten yangın tüpünü alan şoför, otomobile müdahale ederek alevleri söndürdü.
Belediye otobüsü şoförünün hızlı müdahalesi ve otomobilde çıkan yangın, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olayda yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.