İstanbul Kağıthane İmrahor Caddesi üzerindeki Bomonti-Kağıthane tünel girişinde Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında hareketli ve panik dolu anlar yaşandı.

Seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle birden alevler yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, aracını hızla sağ şeride çekerek yanındaki arkadaşıyla birlikte dışarı çıktı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE KASKO YAPMAYA ÇALIŞTI

Kısa sürede büyüyen yangın tüm aracı sararken otomobil alev topuna döndü. Aracının gözlerinin önünde küre dönüştüğünü gören sürücü ve arkadaşı gözyaşlarına boğuldu. Çaresiz kalan sürücünün bir yandan itfaiye ekiplerini ararken bir yandan da cep telefonundan araca kasko yaptırmaya çalışması dikkat çekti.

KOLA ŞİŞESİYLE ALEVLERE MÜDAHALE ETTİLER

Sokaktan geçen diğer sürücüler ve vatandaşlar alevleri görünce yardıma koştu. Çevredeki vatandaşlardan kimi yangın söndürme tüpüyle alevlerin üzerine yürürken, bazılarının ise ellerindeki kola şişeleriyle yangını söndürmeye çalışması ilginç görüntüler oluşturdu.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alev alev yanan otomobile müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olayda otomobil kullanılamaz hale geldi.