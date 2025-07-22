Bursa'da 4 katlı binanın 1’inci katında çıkan yangında dairede oturan Hatice Güneş, alevlerin arasında mahsur kaldı. Yardıma koşan mahalleli tarafından pencereden çıkartılan Güneş’in vücudunda ağır derecede yanıklar olduğu belirlenirken, bir kadın da dumandan etkilendi. Yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir binanın 1’inci katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın çıkan dairede oturan Hatice Güneş, alevler arasında kaldı.

Pencereden yardım isteyen Güneş’in çığlıkları üzerine mahalleli yardıma koştu. Daireden alevler yükselirken bine de duman içerisinde kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bu sırada birinci kat penceresine tırmanan vatandaşlar, mahsur kalan Güneş’i alevler arasından çekip aldı.

Vücudunda ağır derecede yanıklar olduğu belirlenen Hatice Güneş ile dumandan etkilenen bir kadına ilk müdahale olay yerinde sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Daha sonra 2 kadın Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Güneş’in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Yangın ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.